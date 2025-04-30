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  • Реакция Мостового на победу «Спартака» в кубковом дерби с «Динамо»

Реакция Мостового на победу «Спартака» в кубковом дерби с «Динамо»

30 апреля 2025, 00:47
5

Александр Мостовой дал комментарий по итогам кубкового дерби между «Спартаком» и «Динамо».

  • Команды встречались в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Спартаковцы победили со счетом 2:1.
  • Видеообзор столичного дерби можно посмотреть здесь.

«Предполагал, что «Спартак» минимально выиграет или что будет ничья. Но «Спартак» с «Динамо» должны были сидеть дома и смотреть полуфинал Кубка России по телевизору. Однако формат позволяет играть такие матчи.

Теперь «Спартак» может в финале встретиться с «Зенитом» или с ЦСКА. Самое сильное, что этим командам будет обидно вылететь, поскольку они уже не продолжат выступление в Кубке России.

Благодаря регламенту Кубка России мы смотрим на команды, которые должны были сидеть дома, но в итоге проходят дальше», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Динамо Спартак Мостовой Александр
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1745977968
У нас игра закончилась полтретьего ночи, а он уже "прореагировал", шу стрик, шу рик... А вообще на любой кубок: проиграл -- вылетел (1 ну 2 игры в футболе).
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АЛЕКС 58
1745979979
Не даром же это кубок букмекеров
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ТЕОЕЖ
1745991261
Мостовой бежит впереди паровоза со своими хрюнделями. В прямом и переносном смысле.... Цска или зенит - далекое далеко! Ростов или локо пусть пройдет. Потом и рот открывает!
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zigbert
1746004883
Таков регламент Кубка России. Остались почти все сильнейшие команды кроме Краснодара. Так что дальнейшая борьба будет интересной.
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FFR
1746014312
Соглашусь с Мостовым, регламент Кубка России дурацкий.
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