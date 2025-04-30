Реакция Мостового на победу «Спартака» в кубковом дерби с «Динамо»

Александр Мостовой дал комментарий по итогам кубкового дерби между «Спартаком» и «Динамо».

Команды встречались в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

Спартаковцы победили со счетом 2:1.

Видеообзор столичного дерби можно посмотреть здесь.

«Предполагал, что «Спартак» минимально выиграет или что будет ничья. Но «Спартак» с «Динамо» должны были сидеть дома и смотреть полуфинал Кубка России по телевизору. Однако формат позволяет играть такие матчи.

Теперь «Спартак» может в финале встретиться с «Зенитом» или с ЦСКА. Самое сильное, что этим командам будет обидно вылететь, поскольку они уже не продолжат выступление в Кубке России.

Благодаря регламенту Кубка России мы смотрим на команды, которые должны были сидеть дома, но в итоге проходят дальше», – сказал Мостовой.