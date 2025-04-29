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Прогноз Червиченко на исход сезона для «Спартака»

29 апреля 2025, 21:05
2

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«У «Краснодара» тяжeлый финиш. Поэтому они могут либо проиграть, либо сыграть вничью с любым из трeх оставшихся соперников. Ну и соперников-то там «дармовых» у них нет. У них и «Рубин», по-моему, и ЦСКА, и «Динамо». И никто там вообще ни одного очка не подарит.

У «Зенита» в этом плане всe гораздо легче – и «Махачкала», и «Ростов», и, по-моему, «Ахмат». Как «Махачкала» вцепляется в соперника – так любо-дорого смотреть. Поэтому будет очень интересно.

Но, я думаю, одно можно констатировать: скорее всего, «Спартак» останется за медальным барьером», – сказал Червиченко «Радио Движение».

  • «Спартак» идет в РПЛ на 4-м месте.
  • Команда продолжает кубковую борьбу.
  • В РПЛ осталось 4 тура.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (2)
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ВасяК
1745984139
Чего он несёт!!!
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zigbert
1746005557
Что то не помню когда Червиченко говорил о Спартаке что то хорошее.
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