Прогноз Червиченко на исход сезона для «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«У «Краснодара» тяжeлый финиш. Поэтому они могут либо проиграть, либо сыграть вничью с любым из трeх оставшихся соперников. Ну и соперников-то там «дармовых» у них нет. У них и «Рубин», по-моему, и ЦСКА, и «Динамо». И никто там вообще ни одного очка не подарит.

У «Зенита» в этом плане всe гораздо легче – и «Махачкала», и «Ростов», и, по-моему, «Ахмат». Как «Махачкала» вцепляется в соперника – так любо-дорого смотреть. Поэтому будет очень интересно.

Но, я думаю, одно можно констатировать: скорее всего, «Спартак» останется за медальным барьером», – сказал Червиченко «Радио Движение».