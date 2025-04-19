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  • Стало известно, сколько литров самогона получит Личка за выигранный FONBET Кубок России

Стало известно, сколько литров самогона получит Личка за выигранный FONBET Кубок России

19 апреля 2025, 00:15
4

Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин готов наградить главного тренера Марцела Личку.

Чех получит презент, если «Динамо» в этом сезоне выиграет FONBET Кубок России.

«Готов дать Личке 50 литров самогона, если будет взят Кубок», – сказал Шпрыгин.

На финише сезона РПЛ-2023/24 Шпрыгин обещал тонну самогона «Ростову».

  • Ближайший соперник «Динамо» в Кубке – «Спартак» (29 апреля). Проигравший вылетит из турнира.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел
Комментарии (4)
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Romeo 123
1745040667
Ничего он не получит , динамо не выиграет
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alex1951
1745041248
Лично мы думаем так,что Личке подойдет его родная ,,Сливовица,,- а от русской самогонки он скрючится ,облюется и механизм его накроется медным тазиком )))
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...уефан
1745044458
...да он гонит!...
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