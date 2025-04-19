Стало известно, сколько литров самогона получит Личка за выигранный FONBET Кубок России

Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин готов наградить главного тренера Марцела Личку.

Чех получит презент, если «Динамо» в этом сезоне выиграет FONBET Кубок России.

«Готов дать Личке 50 литров самогона, если будет взят Кубок», – сказал Шпрыгин.

На финише сезона РПЛ-2023/24 Шпрыгин обещал тонну самогона «Ростову».