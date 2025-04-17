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  • Мостовому не нравится формат FONBET Кубка России: «Это кошмар!»

Мостовому не нравится формат FONBET Кубка России: «Это кошмар!»

Сегодня, 20:08
2

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о формате FONBET Кубка России.

«Ростов» опять не вылетел? Ничего себе! Я думал, что после поражения от «Зенита» ростовчане вылетели. Обалдеть! Как я и говорил, «Спартак» продолжает у всех выигрывать, хотя тоже должен был вылететь. «Динамо» также должно было вылететь, но будет играть с красно-белыми и может пройти в финал. Где такое ещe можно увидеть? Только в нашем Кубке, когда команды по два раза могут вылететь и всe равно пройти в финал. Это кошмар!

При этом проигравшая команда из пары ЦСКА – «Зенит» вылетает окончательно. «Армейцы» обыграли «Динамо», но вылетят от «Зенита», а динамовцы обыграют «Спартак». Красно-синие скажут: «Нифига себе. Они в финале, а мы дома будем смотреть». Это не Кубок, я об этом говорю три года. Кубок есть Кубок: проиграл – вылетел. Представьте, если бы «Реал» сейчас продолжил бы выступать в Лиге чемпионов после поражения от «Арсенала», – сказал Мостовой.

  • Ближайшие кубковые матчи состоятся через 2 недели.
  • Суперфинал состоится в «Лужниках» 1 июня.
  • Действующий победитель – «Зенит».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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BoevStas1
1744913202
Где где,а тут согласен с Мостовым!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1744913362
Царь впервые за год выдал зрелую мысль.
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