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Моуринью может возглавить сборную Бразилии

Сегодня, 13:25
7

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью вошел в число кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии. В списке также находятся Карло Анчелотти («Реал»), Абель Феррейра («Палмейрас») и Жорже Жезуш («Аль-Хиляль»).

При этом основным претендентом на этот пост считается Жезуш.

  • После игр в марте Конфедерация бразильского футбола уволила с поста главного тренера национальной команды Доривала Жуниора.
  • Бразилия занимает 4-е место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026 с 21 очком после 14 матчей.

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Источник: Globo
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Реал Палмейрас Аль-Хиляль Фенербахче Бразилия Моуринью Жозе Анчелотти Карло Жезуш Жорже Феррейра Абель
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Комментарии (7)
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fakeid
1743763140
мазохисты, что ли?
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СильныйМозг
1743763600
В сборной Бразилии, уже начали придумывать защиту для носа от Моуринью.
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...уефан
1743768671
...если, чего, то Мостового тоже имейте ввиду, пока не занят)...
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Тинез Розоп
1743771291
С учётом того , что он ни разу не тренировал сборную , то можно попробовать…(год , максимум два)
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Spartak_forv@
1743771914
Тренер сборной Бразилии-расстрельная должность, Моуринью с его характером и независимостью вряд ли подойдëт.Ему в Турции намного спокойнее,там можно оппонентов безнаказанно таскать за нос
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