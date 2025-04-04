Моуринью может возглавить сборную Бразилии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью вошел в число кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии. В списке также находятся Карло Анчелотти («Реал»), Абель Феррейра («Палмейрас») и Жорже Жезуш («Аль-Хиляль»).
При этом основным претендентом на этот пост считается Жезуш.
- После игр в марте Конфедерация бразильского футбола уволила с поста главного тренера национальной команды Доривала Жуниора.
- Бразилия занимает 4-е место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026 с 21 очком после 14 матчей.
Источник: Globo