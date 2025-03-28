Стало известно решение по главному тренеру сборной Бразилии

Доривал Жуниор будет уволен с поста главного тренера сборной Бразилии. Решение об этом должно быть принято сегодня.
Решающим моментом для отставки стало недавнее поражение команды от сборной Аргентины (1:4) в рамках южноамериканского отбора на ЧМ-2026.
В Конфедерации бразильского футбола (CBF) считают, что сборная уступила сопернику в тактическом плане, особенно в полузащите.
Кроме того, в конфедерации не очень довольны тем, что главным помощником Доривала Жуниора был его сын Лукас Сильвестр, хотя изначально этот пост занимал бывший защитник Жуан, имеющий опыт работы в бразильской сборной.
Пока CBF не связывалась ни с одним тренером с предложением возглавить сборную Бразилии. Среди канидатов Карло Анчелотти («Реал»), Жорже Жезуш («Аль-Хиляль») и Абель Феррейра («Палмейрас»).
- Бразилия занимает 4-ю позицию в южноамериканском отборе на ЧМ-2026 c 21 очком после 14 матчей. Команда опережает Венесуэлу, которая расположилась на 7-й строчке, не дающей прямой путевки на ЧМ, на 6 баллов.
- За всю историю сборной Бразилии, ее только дважды временно возглавляли иностранные тренеры – в 1925 и 1944 годах.