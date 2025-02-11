Стали известны стартовые составы на финальный матч Зимнего кубка РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 11 февраля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Дуглас, Дркушич, Эракович, Барриос, Вендел, Мантуан, Кассьерра, Глушенков, Лусиано, Энрике.

Главный тренер: Сергей Семак

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Чернов, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Барко, Медина, Игнатов, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

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