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  • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Спартак»: 11 февраля

Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Спартак»: 11 февраля

Стали известны стартовые составы на финальный матч Зимнего кубка РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра состоится 11 февраля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Дуглас, Дркушич, Эракович, Барриос, Вендел, Мантуан, Кассьерра, Глушенков, Лусиано, Энрике.

Главный тренер: Сергей Семак

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Чернов, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Барко, Медина, Игнатов, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (36)
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...короче
1739290345
...честно, пох*й на этот, так называемый, Кубок... Наиграть состав и подойти по-плану к чемпионату, важнее...
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Каратель помойников
1739290685
Не пойму,а чипсавин бухой что ли постоянно? Зачем его вообще впихивают в кадр
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7:1
1739291018
ахах, номэдка уже завизжала из бачка! про зулусятник лучше рассказала бы! пс: ясно же всем, что основу всю выпустят, но во втором тайме. но тут уже визжат про третий состав, соломку стелят! гы-гы!
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Цугундeр
1739291171
"Потопчем басурман!" - подумал каждый..)) Погнали!)))
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Интерес
1739291260
"Зенит" проиграет,практически на своём поле(у партнёров Миллера по всемирному )газовому беспределу,и "Кубок аравийского песка" присоединится к "Кубку солёного солнца" в музее Тарасовки.
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ВасяК
1739291377
А где воспитанники у немытых???
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JIEGEHDA
1739291456
Хряки орали про русских и воспитанников. А когда они выходят они кричат " ЭТО ВТОРОЙ СОСТАВ"!!! да нет . Это ваши воспитанники которым вы доверяете шансы даёте . Основа основ.
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Марк Аврелий!
1739291648
Зенит-два россиянина Спартак -шесть россиян
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Номэд
1739291695
Ахах. Если бы я не знал, что это блохастые, я бы подумал, что это команда из апл. Больше полкоманды зулусов. Эй аларм, что скажешь?
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Литейный 4 (returned)
1739292482
Два пенальти уже ручной судейка хряков не поставил своим. Стыдобища началась. Гыгыгы
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