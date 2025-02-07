Радимов: «Может, «Спартаку» сделать предложение Лещуку?»

Владислав Радимов отреагировал на курьезный автогол в дерби «Динамо» – «Спартак».

Команды встречались в Зимнем кубке РПЛ.

Спартаковцы выиграли со счетом 1:0 благодаря автоголу Игоря Лешука.

«В матчах «Спартака» и Динамо» этот вратарь всегда главная персона. И эта игра не стала исключением. Один мяч решил исход матча, он был забит в таком стиле… Кто, если не он?

Ошибка Маричаля в том, что пас неудобный. Но и Лещук мог лучше открыться. И зачем он тянулся к мячу правой ногой? В конце концов, можно было прыгнуть и руками сыграть, пусть свободный будет. Но он выбрал худший из вариантов.

Может, «Спартаку» сделать предложение Лещуку? Давайте объективно: привез гол человек и команда проиграла.

Не увидел яркой игры «Спартака». Но и «Динамо» совершенно не блистало. Просто не получалось, очень команды сыграли хорошо в обороне.

Еще хочу про Тюкавина добавить. Он постоянно открыт для передачи. Ему больше доставлять мяч надо не только через центр, но и по флангам», – заявил Радимов.