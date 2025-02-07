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Радимов: «Может, «Спартаку» сделать предложение Лещуку?»

Владислав Радимов отреагировал на курьезный автогол в дерби «Динамо» – «Спартак».

  • Команды встречались в Зимнем кубке РПЛ.
  • Спартаковцы выиграли со счетом 1:0 благодаря автоголу Игоря Лешука.

«В матчах «Спартака» и Динамо» этот вратарь всегда главная персона. И эта игра не стала исключением. Один мяч решил исход матча, он был забит в таком стиле… Кто, если не он?

Ошибка Маричаля в том, что пас неудобный. Но и Лещук мог лучше открыться. И зачем он тянулся к мячу правой ногой? В конце концов, можно было прыгнуть и руками сыграть, пусть свободный будет. Но он выбрал худший из вариантов.

Может, «Спартаку» сделать предложение Лещуку? Давайте объективно: привез гол человек и команда проиграла.

Не увидел яркой игры «Спартака». Но и «Динамо» совершенно не блистало. Просто не получалось, очень команды сыграли хорошо в обороне.

Еще хочу про Тюкавина добавить. Он постоянно открыт для передачи. Ему больше доставлять мяч надо не только через центр, но и по флангам», – заявил Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»

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07.02.2025 22:22
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Комментарии (7)
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WILDLING_HRUNDEL
1738959859
Лещук на ставке у Лукойл) в Америку за их средства гоняет покушать)
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FWSPM
1738963678
не умеет играть не рабочей ногой как и большинство современных футболистов вот и вся проблема
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Тинез Розоп
1738989779
Зачем нам его покупать? Он и бесплатно нормально за нас играет)…
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