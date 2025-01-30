Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 30 января

Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 30 января

Стали известны стартовые составы на матч 1 тура зимнего кубка РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра состоится 30 января, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Кастаньо, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

Новости по теме
Чернов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» 2
Бубнов высказался о матче «Спартак» – «Краснодар» 8
Радимов высказался о чемпионских перспективах «Спартака» после победы над «Краснодаром» 7
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

30.01.2025 18:31
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1738251362
Нескучные составы. Хотелось бы такой же игры.
Ответить
fakeid
1738252095
позор! зулусское дерби!
Ответить
zigbert
1738252979
Пусть обе команды покажут добротный футбол.
Ответить
Тинез Розоп
1738253214
Только победа!!!
Ответить
ivany4
1738253660
Составы тренировочные, но игра должна смотреться. Бабич видимо не выздоровел, или уже готовиться встать на лыжи. Умяров с Мартинсом не всегда хорошо взаимодействуют. Ну, лиха беда начало.
Ответить
ivany4
1738258226
До каких пор комментаторы будут мешать смотреть футбол?!?!?! Пришлось выключить громкость!! Ошибка Умярова привела к голу в наши ворота. Угальде как всегда - "активно прячется". Ну а Барко как всегда жалко во время расстаться с мячом, и вовремя ударить по воротам. Смотрим дальше.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 