Стали известны стартовые составы на матч 1 тура зимнего кубка РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра состоится 30 января, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.
Главный тренер: Деян Станкович
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Кастаньо, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
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