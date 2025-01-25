Амбициозные трансферные цели «Спартака» и «ПСЖ», Бителло возвращается в «Динамо», новый претендент на Угальде и другие новости

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Бителло решил вернуться в «Динамо» после угроз со стороны клуба – на него нацелился «Палмейрас», упустивший Клаудиньо

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