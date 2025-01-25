Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Амбициозные трансферные цели «Спартака» и «ПСЖ», Бителло возвращается в «Динамо», новый претендент на Угальде и другие новости

Амбициозные трансферные цели «Спартака» и «ПСЖ», Бителло возвращается в «Динамо», новый претендент на Угальде и другие новости

Сборная Бельгии назначила нового тренера – он хочет вернуть Куртуа, Де Брюйне и Лукаку

Еще один клуб включился в борьбу за Угальде

«Спартак» может подписать экс-форварда «Реала» и полуфиналиста ЧМ-2022

Анчелотти сделал заявление о будущем Винисиуса в «Реале» на фоне слухов о трансфере в саудовский клуб

Россия опустилась на рекордно низкое место в таблице коэффициентов УЕФА

«Ростов» выбирает между защитниками «Локомотива» и «Зенита»

Бителло решил вернуться в «Динамо» после угроз со стороны клуба – на него нацелился «Палмейрас», упустивший Клаудиньо

Экс-нападающий сборной России завершил карьеру в 35 лет

«ПСЖ» собирается купить защитника «Ливерпуля» и нападающего «Реала»

«Милан» подписал 6-кратного чемпиона Англии

Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:45
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 