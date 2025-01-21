В IFFHS объяснили 73-е место РПЛ в рейтинге лиг

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) пояснила, почему поставила РПЛ на 73-е место в рейтинге лиг.
«Наш ежегодный клубный мировой рейтинг рассчитывается с учетом результатов всех клубных соревнований.
Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки от этих турниров. Из-за этой ситуации у российских клубов нет хороших рейтингов», – сказал представитель IFFHS.
- Россия отстранена от международного футбола 3 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Один из соперников в 2025 году – Беларусь.