В IFFHS объяснили 73-е место РПЛ в рейтинге лиг

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) пояснила, почему поставила РПЛ на 73-е место в рейтинге лиг.

«Наш ежегодный клубный мировой рейтинг рассчитывается с учетом результатов всех клубных соревнований.

Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки от этих турниров. Из-за этой ситуации у российских клубов нет хороших рейтингов», – сказал представитель IFFHS.