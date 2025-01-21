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    В IFFHS объяснили 73-е место РПЛ в рейтинге лиг

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) пояснила, почему поставила РПЛ на 73-е место в рейтинге лиг.

    «Наш ежегодный клубный мировой рейтинг рассчитывается с учетом результатов всех клубных соревнований.

    Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки от этих турниров. Из-за этой ситуации у российских клубов нет хороших рейтингов», – сказал представитель IFFHS.

    • Россия отстранена от международного футбола 3 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Один из соперников в 2025 году – Беларусь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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