16 января 2025 года на стадионе Prince Abdullah al-Faisal состоится матч 15-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между командой «Аль-Иттихад», которая продолжает борьбу за лидерство в турнире, и командой «Аль-Раэд», находящейся в середине таблицы и переживающей трудности в последних играх.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» продолжает показывать стабильные результаты в чемпионате, занимая 2-е место с 37 очками после 14 туров. Команда не проигрывает в последних 10 матчах, включая недавнюю ничью с «Аль-Фейха» (1:1) в последнем туре. На старте сезона команда активно забивает: 11 голов в последних 5 матчах. В составе выделяется Карим Бензема, который забил 12 голов в 13 матчах и продолжает вести атаку своей команды.

Последние матчи «Аль-Иттихад»:

«Аль-Раэд»

«Аль-Раэд» занимает 12-е место в чемпионате с 14 очками после 14 туров. Команда переживает не лучший период, проиграв три последние игры подряд. В последних 5 играх «Аль-Раэд» забил лишь 6 голов и пропустил 8. Оборона команды продолжает страдать, и это создает проблемы для достижения положительных результатов. Карим Эль-Беркауи, лучший бомбардир «Аль-Раэд», забил 6 голов в 10 матчах, но этого явно недостаточно для улучшения позиций в таблице.

Последние матчи «Аль-Раэд»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Аль-Иттихад» традиционно превосходит «Аль-Раэд», и результаты встреч последних двух лет подтверждают явное преимущество команды из Джидды. В 9 из последних 11 матчей «Аль-Иттихад» не проигрывал «Аль-Раэд», что дает понять, что «Аль-Раэд» редко способен навязать борьбу своему сопернику.

Последние личные встречи:

23.12.2023: «Аль-Иттихад» 1:3 «Аль-Раэд»

14.08.2023: «Аль-Раэд» 0:3 «Аль-Иттихад»

23.02.2023: «Аль-Иттихад» 0:0 «Аль-Раэд»

09.09.2022: «Аль-Раэд» 0:1 «Аль-Иттихад»

14.01.2022: «Аль-Раэд» 1:2 «Аль-Иттихад»

Статистика команд

«Аль-Иттихад»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Аль-Раэд»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Раэд»

«Аль-Иттихад» продолжает доминировать в чемпионате и будет фаворитом в предстоящем матче. Несмотря на то, что команда не продемонстрировала свою лучшую игру в последних матчах, включая ничью с «Аль-Фейха», они имеют значительное преимущество в атаке и стабильность в защите. «Аль-Раэд» в свою очередь переживает трудности и вряд ли сможет сопротивляться «Аль-Иттихаду», учитывая их слабости в обороне и низкую результативность в последних играх.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Иттихад» с форой (-1) – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ожидается, что обе команды не забьют – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Иттихад» за коэффициент 7.50.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!