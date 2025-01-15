16 января 2025 года на стадионе Prince Abdullah al-Faisal состоится матч 15-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между командой «Аль-Иттихад», которая продолжает борьбу за лидерство в турнире, и командой «Аль-Раэд», находящейся в середине таблицы и переживающей трудности в последних играх.
«Аль-Иттихад»
«Аль-Иттихад» продолжает показывать стабильные результаты в чемпионате, занимая 2-е место с 37 очками после 14 туров. Команда не проигрывает в последних 10 матчах, включая недавнюю ничью с «Аль-Фейха» (1:1) в последнем туре. На старте сезона команда активно забивает: 11 голов в последних 5 матчах. В составе выделяется Карим Бензема, который забил 12 голов в 13 матчах и продолжает вести атаку своей команды.
Последние матчи «Аль-Иттихад»:
- 11.01.2025: «Аль-Фейха» 1:1 «Аль-Иттихад»
- 07.01.2025: «Аль-Хиляль» 2:2 «Аль-Иттихад» (пенальти 1:3)
- 06.12.2024: «Аль-Иттихад» 2:1 «Аль-Наср Эр-Рияд»
- 30.11.2024: «Аль-Иттифак» 0:4 «Аль-Иттихад»
- 24.11.2024: «Аль-Иттихад» 2:0 «Аль-Фатех»
«Аль-Раэд»
«Аль-Раэд» занимает 12-е место в чемпионате с 14 очками после 14 туров. Команда переживает не лучший период, проиграв три последние игры подряд. В последних 5 играх «Аль-Раэд» забил лишь 6 голов и пропустил 8. Оборона команды продолжает страдать, и это создает проблемы для достижения положительных результатов. Карим Эль-Беркауи, лучший бомбардир «Аль-Раэд», забил 6 голов в 10 матчах, но этого явно недостаточно для улучшения позиций в таблице.
Последние матчи «Аль-Раэд»:
- 10.01.2025: «Аль-Раэд» 0:2 «Дамак»
- 06.01.2025: «Аль-Раэд» 1:1 «Аль-Джабалайн» (пенальти 4:3)
- 07.12.2024: «Аль-Хиляль» 3:2 «Аль-Раэд»
- 30.11.2024: «Аль-Раэд» 0:1 «Аль-Таавун»
- 23.11.2024: «Аль-Раэд» 3:1 «Аль-Оруба»
Личные встречи
В последних очных встречах «Аль-Иттихад» традиционно превосходит «Аль-Раэд», и результаты встреч последних двух лет подтверждают явное преимущество команды из Джидды. В 9 из последних 11 матчей «Аль-Иттихад» не проигрывал «Аль-Раэд», что дает понять, что «Аль-Раэд» редко способен навязать борьбу своему сопернику.
Последние личные встречи:
- 23.12.2023: «Аль-Иттихад» 1:3 «Аль-Раэд»
- 14.08.2023: «Аль-Раэд» 0:3 «Аль-Иттихад»
- 23.02.2023: «Аль-Иттихад» 0:0 «Аль-Раэд»
- 09.09.2022: «Аль-Раэд» 0:1 «Аль-Иттихад»
- 14.01.2022: «Аль-Раэд» 1:2 «Аль-Иттихад»
Статистика команд
«Аль-Иттихад»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
«Аль-Раэд»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Раэд»
«Аль-Иттихад» продолжает доминировать в чемпионате и будет фаворитом в предстоящем матче. Несмотря на то, что команда не продемонстрировала свою лучшую игру в последних матчах, включая ничью с «Аль-Фейха», они имеют значительное преимущество в атаке и стабильность в защите. «Аль-Раэд» в свою очередь переживает трудности и вряд ли сможет сопротивляться «Аль-Иттихаду», учитывая их слабости в обороне и низкую результативность в последних играх.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аль-Иттихад» с форой (-1) – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Ожидается, что обе команды не забьют – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Иттихад» за коэффициент 7.50.
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