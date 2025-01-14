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    • Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Болонья», Серия А, 15 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Болонья», Серия А, 15 января 2025 года

    15 января на стадионе «Сан-Сиро» в Милане пройдет встреча 19-го тура Серии А, в которой «Интер» примет «Болонью». В текущем сезоне «Интер» продемонстрировал отличные результаты и продолжает бороться за лидерство в чемпионате, в то время как «Болонья» уверенно держится в верхней части таблицы, но сталкивается с трудностями на выезде. В этом прогнозе мы подробно рассмотрим ключевые моменты команд и на основе данных предложим наиболее выгодные ставки.

    «Интер»

    «Интер» – одна из сильнейших команд Италии в последние годы. На данный момент команда занимает 2-е место с 43 очками после 18 туров. Интер в настоящее время находится на серии из 6 побед подряд в Серии А, что подтверждает отличную форму. Команда известна своей атакующей мощью, забив в турнире уже 46 голов – это наибольшее количество в чемпионате. В последних 5 матчах команда забивает в среднем 2 гола за игру и пропускает лишь 0.6 гола. Стоит отметить, что в 4 последних играх Интер не пропустил ни одного гола, что также подчеркивает их оборонительную стабильность. Состав команды очень сильный, и, скорее всего, они будут стремиться продолжить свою победную серию.

    Последние матчи «Интер»:

    «Болонья»

    «Болонья» продолжает уверенно выступать в Серии А и занимает 7-е место с 29 очками. За последние 6 матчей команда не проигрывала в 5 случаях, что подчеркивает их стабильность в последних играх. Однако, несмотря на хорошие результаты в атаке (7 голов в последних 5 матчах), «Болонья» имеет проблемы в обороне, пропуская в среднем 1 гол за игру. В последних играх они забивали, но и пропускали, что делает их игру непредсказуемой. Болонья также встречалась с «Интером» в последние сезоны, и в большинстве случаев не могла победить.

    Последние матчи «Болонья»:

    Личные встречи

    В последних личных встречах «Интер» уверенно контролировал игру против «Болоньи». Интер не проигрывает в 3 последних матчах против «Болоньи», выиграв в 2 случаях. При этом Болонья достаточно активно борется в атаке, но в большинстве случаев не может предотвратить поражения. Особенностью этой встречи является то, что в последних 5 матчах «Интер» забивал, а в 2 из них даже достигал уверенной победы с крупным счетом 6:1.

    Последние встречи:

    • 09.03.2024: «Болонья» 0:1 «Интер» (Серия А)
    • 20.12.2023: «Интер» 1:2 «Болонья» (Кубок Италии)
    • 07.10.2023: «Интер» 2:2 «Болонья» (Серия А)
    • 26.02.2023: «Болонья» 1:0 «Интер» (Серия А)
    • 09.11.2022: «Интер» 6:1 «Болонья» (Серия А)

    Статистика команд

    «Интер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    «Болонья»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Интер» – «Болонья»

    «Интер» продемонстрировал отличную форму в последних играх, и их атака, возглавляемая Маркусом Тюрамом, продолжает быть одной из самых результативных в Серии А. «Болонья», в свою очередь, будет пытаться отыграться, но в последних личных встречах не смогла добиться стабильных результатов против «Интера». Ожидается, что команда Симоне Индзаги продолжит свою победную серию и укрепит свою позицию в верхней части таблицы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Интер» – коэффициент 1.55
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Победа «Интер» с точным счетом 3:1 – коэффициент 8.50

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Интер» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.01.2025 11:28
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