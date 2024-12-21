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    • Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Севилья», Ла Лига, 22 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Севилья», Ла Лига, 22 декабря 2024 года

    22 декабря на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 18-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Севильей». «Реал» продолжает погоню за лидерами чемпионата, в то время как «Севилья» пытается укрепиться в середине турнирной таблицы.

    «Реал»

    «Реал» занимает 3-е место с 37 очками после 17 туров. Команда регулярно забивает, демонстрируя результативность в атаке (13 голов в последних 5 матчах), однако оборона не всегда надежна (7 пропущенных голов за тот же период). Винисиус Жуниор, забивший 14 голов в сезоне, продолжает быть ключевым игроком команды.

    Последние матчи «Реала»:

    «Севилья»

    «Севилья» занимает 11-е место с 22 очками. Команда показывает нестабильные результаты, однако регулярно забивает в последних матчах (9 голов за 5 игр). Доди Лукебакио с 7 голами в сезоне является лидером атакующей линии. Оборона «Севильи» остается слабым звеном – 6 пропущенных мячей за последние 5 игр.

    Последние матчи «Севильи»:

    Личные встречи

    «Реал» доминирует в очных встречах, не проигрывая в 11 последних матчах. Команда регулярно забивает «Севилье», демонстрируя мощь атаки.

    Последние встречи:

    • «Реал» 1:0 «Севилья» (2024)
    • «Севилья» 1:1 «Реал» (2023)
    • «Севилья» 1:2 «Реал» (2023)

    Статистика

    «Реал»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Севилья»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Реал» – «Севилья»

    «Реал» выступает фаворитом встречи, особенно на домашней арене. «Севилья» может создать моменты в атаке, однако их слабая оборона, скорее всего, не справится с напором мадридцев. Ожидается результативный матч с преимуществом хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Реала» – коэффициент 1.55
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет:Рекомендация: 3:1 в пользу «Реала» за коэффициент 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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