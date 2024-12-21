22 декабря на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 18-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Севильей». «Реал» продолжает погоню за лидерами чемпионата, в то время как «Севилья» пытается укрепиться в середине турнирной таблицы.
«Реал»
«Реал» занимает 3-е место с 37 очками после 17 туров. Команда регулярно забивает, демонстрируя результативность в атаке (13 голов в последних 5 матчах), однако оборона не всегда надежна (7 пропущенных голов за тот же период). Винисиус Жуниор, забивший 14 голов в сезоне, продолжает быть ключевым игроком команды.
Последние матчи «Реала»:
- «Реал» 3:0 «Пачука» (Межконтинентальный кубок ФИФА)
- «Райо Вальекано» 3:3 «Реал»
- «Аталанта» 2:3 «Реал» (Лига чемпионов)
- «Жирона» 0:3 «Реал»
- «Атлетик» 2:1 «Реал»
«Севилья»
«Севилья» занимает 11-е место с 22 очками. Команда показывает нестабильные результаты, однако регулярно забивает в последних матчах (9 голов за 5 игр). Доди Лукебакио с 7 голами в сезоне является лидером атакующей линии. Оборона «Севильи» остается слабым звеном – 6 пропущенных мячей за последние 5 игр.
Последние матчи «Севильи»:
- «Севилья» 1:0 «Сельта»
- «Атлетико» 4:3 «Севилья»
- «Олот» 1:3 «Севилья» (Кубок)
- «Севилья» 1:1 «Осасуна»
- «Севилья» 1:0 «Райо Вальекано»
Личные встречи
«Реал» доминирует в очных встречах, не проигрывая в 11 последних матчах. Команда регулярно забивает «Севилье», демонстрируя мощь атаки.
Последние встречи:
- «Реал» 1:0 «Севилья» (2024)
- «Севилья» 1:1 «Реал» (2023)
- «Севилья» 1:2 «Реал» (2023)
Статистика
«Реал»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Севилья»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья»
«Реал» выступает фаворитом встречи, особенно на домашней арене. «Севилья» может создать моменты в атаке, однако их слабая оборона, скорее всего, не справится с напором мадридцев. Ожидается результативный матч с преимуществом хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Реала» – коэффициент 1.55
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Прогноз на точный счет:Рекомендация: 3:1 в пользу «Реала» за коэффициент 10.00.
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