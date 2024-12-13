14 декабря 2024 года в рамках 17-го тура Премьер-Лиги Украины на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве состоится матч между командами «Заря» и «Черноморец Одесса». «Заря» находится в верхней части турнирной таблицы, в то время как «Черноморец» страдает от проблем с результативностью и обороной, что делает матч интересным для прогноза.

«Заря»

«Заря» набрала 19 очков после 16 туров и занимает 9-е место в Премьер-Лиге Украины. Команда продолжает стабильно зарабатывать очки, несмотря на некоторые проблемы в атаке. Лучший бомбардир команды Александр Яцык забил 4 гола в 17 матчах, и его игра будет ключевой для достижения положительного результата в предстоящем матче. В последних 5 играх «Заря» забила всего 5 голов, но в обороне они достаточно надежны, пропустив 8 мячей за тот же период. Команда из Луганска сохраняет хорошие шансы на победу в предстоящем матче.

Последние матчи «Заря»:

«Черноморец Одесса»

«Черноморец Одесса» находится на 14-м месте с 12 очками. Команда одержала всего 1 победу в последних 5 играх, и в целом команда испытывает серьезные трудности в атаке и обороне. В последних матчах «Черноморец» забил всего 3 гола и пропустил 12. Основные проблемы «Черноморца» связаны с защитой, так как они пропускают в среднем более 2 голов за матч. В атаке команда также не демонстрирует высокого уровня результативности, что затрудняет борьбу с более сильными соперниками.

Последние матчи «Черноморец Одесса»:

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами доминировала «Заря», которая победила в 4 из 5 последних матчей. «Черноморец Одесса» выиграл только 1 раз в 2023 году, когда одержал победу в Кубке Украины. В Премьер-Лиге же «Заря» неизменно побеждала, включая выездную победу 4:0 в Одессе в прошлом сезоне.

Последние встречи:

Статистика

«Заря»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Черноморец Одесса»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Прогноз на матч «Заря» – «Черноморец Одесса»

«Заря» обладает значительным преимуществом в этом матче, особенно учитывая форму «Черноморца», который испытывает серьезные проблемы в обороне. «Заря» на своем поле традиционно сильна, и команда должна использовать это для того, чтобы одержать победу. «Черноморец Одесса», несмотря на моменты в атаке, вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление более сильному сопернику. Ожидается, что «Заря» победит с разницей в 2 мяча.

Рекомендации для ставок:

Победа «Заря» – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

«Заря» победит с форой -1 – коэффициент 2.25

Оба забьют – Нет – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:0 в пользу «Заря» за коэффициент 6.00.

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