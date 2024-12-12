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    • Прогноз на точный счет матча «Тулуза» – «Сент-Этьен», Лига 1, 13 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Тулуза» – «Сент-Этьен», Лига 1, 13 декабря 2024 года

    13 декабря 2024 года на стадионе «Стадиум де Тулуз» в Тулузе состоится матч 15-го тура Лиги 1, в котором местная «Тулуза» примет «Сент-Этьен». В текущем сезоне обе команды демонстрируют смешанные результаты: «Тулуза» располагается на 10-м месте с 18 очками, а «Сент-Этьен» занимает 16-е место с 13 очками. Этот матч обещает быть важным для обеих сторон, поскольку каждая из них стремится улучшить свою позицию в таблице.

    «Тулуза»

    «Тулуза» набрала 18 очков за 14 туров и уверенно держится в середине таблицы. Однако команда продемонстрировала нестабильность в последних играх, проиграв «Монако» (0:2), но победив «Осер» (2:0) и «Реймс» (1:0). Джошуа Кинг, лучший бомбардир команды с 4 голами, продолжает быть основным источником атакующих усилий. В последних 5 матчах «Тулуза» забивает в среднем 1 гол за игру и пропускает 1 гол за матч.

    Последние матчи «Тулузы»:

    • Монако 2:0 Тулуза
    • Тулуза 2:0 Осер
    • ПСЖ 3:0 Тулуза
    • Ренн 2:0 Тулуза
    • Тулуза 1:0 Реймс

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» находится в плохой форме, набрав лишь 13 очков в 14 турах. В последних 3 гостевых играх команда потерпела поражения, включая неудачи с «Марселем» (0:2) и «Ренном» (0:5). «Сент-Этьен» имеет значительные проблемы в атаке, забив лишь 3 гола в последних 5 играх. Зурико Давиташвили, лучший бомбардир команды с 5 голами, является единственным игроком, который может повлиять на результаты в атаке. В то же время оборона продолжает пропускать много – в среднем 1.60 гола за матч.

    Последние матчи «Сент-Этьена»:

    • Сент-Этьен 0:2 Марсель
    • Ренн 5:0 Сент-Этьен
    • Сент-Этьен 1:0 Монпелье
    • Сент-Этьен 1:0 Лион
    • Сент-Этьен 2:0 Страсбур

    Личные встречи

    История встреч между этими командами показывает значительное преимущество «Сент-Этьена» в последние годы. Несмотря на то, что в прошлом сезоне «Тулуза» смогла дважды обыграть соперника, в целом «Сент-Этьен» не проигрывает в 8 последних матчах против «Тулузы». Это может добавить уверенности гостям, которые, несмотря на проблемы в атаке, все же знают, как играть против этого соперника.

    Последние встречи:

    • Сент-Этьен 2:2 Тулуза (сентябрь 2019)
    • Сент-Этьен 2:0 Тулуза (апрель 2019)
    • Тулуза 2:3 Сент-Этьен (сентябрь 2018)
    • Сент-Этьен 2:0 Тулуза (январь 2018)
    • Тулуза 0:0 Сент-Этьен (октябрь 2017)

    Статистика команд

    «Тулуза»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Сент-Этьен»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Тулуза» – «Сент-Этьен»

    В этом матче «Тулуза» выглядит фаворитом, учитывая стабильность игры на своем поле и хорошие результаты в последних домашних встречах. В то время как «Сент-Этьен» борется с атакующими проблемами и потерпел несколько тяжелых поражений в гостях, вряд ли они смогут навязать борьбу с сильным соперником на выезде. «Тулуза» должна одержать победу, хотя результат может быть не таким разгромным, как у других команд, что связано с недавними проблемами в атаке и обороне.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Тулузы» – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Тулузы» – коэффициент 6.50

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.12.2024 10:11
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