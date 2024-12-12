13 декабря на стадионе «Карло Кастеллани» состоится матч 16-го тура Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Торино». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но «Эмполи» показывает более стабильные результаты в последних играх.
«Эмполи»
«Эмполи» уверенно занимает 10-е место, несмотря на допущенные ошибки в обороне. Команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, что помогает компенсировать уязвимость в защите. Лучший бомбардир Себастьяно Эспозито находит свой ритм, забив шесть голов за сезон.
Последние матчи «Эмполи»:
- Верона 1:4 Эмполи
- Фиорентина 2:2 Эмполи (Кубок, поражение по пенальти)
- Милан 3:0 Эмполи
- Эмполи 1:1 Удинезе
- Лечче 1:1 Эмполи
«Торино»
«Торино» борется с затянувшейся серией неудач, не выиграв ни одного матча в последних шести турах. Проблемы в атаке становятся очевидными – команда забила всего один гол в последних пяти матчах. Однако оборона выглядит более организованной, пропуская в среднем один гол за игру.
Последние матчи «Торино»:
- Дженоа 0:0 Торино
- Торино 0:1 Наполи
- Торино 1:1 Монца
- Ювентус 2:0 Торино
- Торино 0:1 Фиорентина
Личные встречи
В очных противостояниях «Эмполи» часто оказывается сильнее на своем поле. За последние 15 матчей дома они проиграли «Торино» всего один раз. Также обе команды регулярно забивают друг другу.
Последние встречи:
- Торино 1:2 Эмполи (2024, Кубок)
- Эмполи 3:2 Торино (2024)
- Торино 1:0 Эмполи (2023)
- Эмполи 2:2 Торино (2023)
Статистика
«Эмполи»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
«Торино»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 1
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Эмполи» – «Торино»
«Эмполи» выглядит фаворитом благодаря более стабильной атаке и домашнему преимуществу. «Торино» имеет сложности с результативностью, и это может сыграть ключевую роль. Ожидается, что матч будет напряженным, но хозяева смогут добиться минимальной победы.
Рекомендации для ставок
- Победа «Эмполи» – коэффициент 2.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Эмполи» – коэффициент 9.00
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