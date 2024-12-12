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    • Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Торино», Серия А, 13 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Торино», Серия А, 13 декабря 2024 года

    13 декабря на стадионе «Карло Кастеллани» состоится матч 16-го тура Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Торино». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но «Эмполи» показывает более стабильные результаты в последних играх.

    «Эмполи»

    «Эмполи» уверенно занимает 10-е место, несмотря на допущенные ошибки в обороне. Команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, что помогает компенсировать уязвимость в защите. Лучший бомбардир Себастьяно Эспозито находит свой ритм, забив шесть голов за сезон.

    Последние матчи «Эмполи»:

    • Верона 1:4 Эмполи
    • Фиорентина 2:2 Эмполи (Кубок, поражение по пенальти)
    • Милан 3:0 Эмполи
    • Эмполи 1:1 Удинезе
    • Лечче 1:1 Эмполи

    «Торино»

    «Торино» борется с затянувшейся серией неудач, не выиграв ни одного матча в последних шести турах. Проблемы в атаке становятся очевидными – команда забила всего один гол в последних пяти матчах. Однако оборона выглядит более организованной, пропуская в среднем один гол за игру.

    Последние матчи «Торино»:

    • Дженоа 0:0 Торино
    • Торино 0:1 Наполи
    • Торино 1:1 Монца
    • Ювентус 2:0 Торино
    • Торино 0:1 Фиорентина

    Личные встречи

    В очных противостояниях «Эмполи» часто оказывается сильнее на своем поле. За последние 15 матчей дома они проиграли «Торино» всего один раз. Также обе команды регулярно забивают друг другу.

    Последние встречи:

    • Торино 1:2 Эмполи (2024, Кубок)
    • Эмполи 3:2 Торино (2024)
    • Торино 1:0 Эмполи (2023)
    • Эмполи 2:2 Торино (2023)

    Статистика

    «Эмполи»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Торино»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 1
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Эмполи» – «Торино»

    «Эмполи» выглядит фаворитом благодаря более стабильной атаке и домашнему преимуществу. «Торино» имеет сложности с результативностью, и это может сыграть ключевую роль. Ожидается, что матч будет напряженным, но хозяева смогут добиться минимальной победы.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Эмполи» – коэффициент 2.40
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Эмполи» – коэффициент 9.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.12.2024 10:04
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