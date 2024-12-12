13 декабря на стадионе «Карло Кастеллани» состоится матч 16-го тура Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Торино». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но «Эмполи» показывает более стабильные результаты в последних играх.

«Эмполи»

«Эмполи» уверенно занимает 10-е место, несмотря на допущенные ошибки в обороне. Команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, что помогает компенсировать уязвимость в защите. Лучший бомбардир Себастьяно Эспозито находит свой ритм, забив шесть голов за сезон.

Последние матчи «Эмполи»:

Верона 1:4 Эмполи

Фиорентина 2:2 Эмполи (Кубок, поражение по пенальти)

Милан 3:0 Эмполи

Эмполи 1:1 Удинезе

Лечче 1:1 Эмполи

«Торино»

«Торино» борется с затянувшейся серией неудач, не выиграв ни одного матча в последних шести турах. Проблемы в атаке становятся очевидными – команда забила всего один гол в последних пяти матчах. Однако оборона выглядит более организованной, пропуская в среднем один гол за игру.

Последние матчи «Торино»:

Дженоа 0:0 Торино

Торино 0:1 Наполи

Торино 1:1 Монца

Ювентус 2:0 Торино

Торино 0:1 Фиорентина

Личные встречи

В очных противостояниях «Эмполи» часто оказывается сильнее на своем поле. За последние 15 матчей дома они проиграли «Торино» всего один раз. Также обе команды регулярно забивают друг другу.

Последние встречи:

Торино 1:2 Эмполи (2024, Кубок)

Эмполи 3:2 Торино (2024)

Торино 1:0 Эмполи (2023)

Эмполи 2:2 Торино (2023)

Статистика

«Эмполи»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Торино»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 1

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Эмполи» – «Торино»

«Эмполи» выглядит фаворитом благодаря более стабильной атаке и домашнему преимуществу. «Торино» имеет сложности с результативностью, и это может сыграть ключевую роль. Ожидается, что матч будет напряженным, но хозяева смогут добиться минимальной победы.

Рекомендации для ставок

Победа «Эмполи» – коэффициент 2.40

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Эмполи» – коэффициент 9.00

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