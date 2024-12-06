7 декабря на стадионе «Стад Раймон Копа» в Анжере пройдет встреча 14-го тура Лиги 1, в которой местный «Анжер» примет «Лион». Обе команды находятся в достаточно сложной ситуации, и этот матч имеет большое значение в борьбе за спасение и улучшение позиции в таблице.

«Анжер» занимает 14-е место с 13 очками после 13 туров. Команда демонстрирует нерегулярные результаты, с трудом набирая очки, что ставит ее в уязвимое положение. Однако последние два матча, включая победу 1:0 над «Гавром», дали некоторую надежду на улучшение игры. Лучший бомбардир команды Хим Файз (5 голов) продолжает оставаться надеждой для атаки, хотя в целом «Анжер» не может похвастаться хорошей результативностью. Проблемы с обороной также остаются, ведь «Анжер» пропустил 19 голов в 13 матчах.

Последние матчи «Анжера»:

Гавр 0:1 Анжер

Анжер 1:2 Лилль

Анжер 1:0 Тулуза

Анжер 0:1 Брест

Реймс 2:1 Анжер

«Лион» занимает 8-е место с 18 очками после 13 туров, что также не является высокими показателями для команды с такими амбициями. В последней встрече с «Ниццей» «Лион» продемонстрировал неудачный результат, проиграв 4:1, что добавляет вопросов к качеству игры команды. Тем не менее, у «Лиона» есть звезды в атаке, включая Карла Токо-Экамби и Александра Лаказетта, которые способны решить исход встречи в свою пользу. Несмотря на нестабильность, «Лион» остается фаворитом в этом матче.

Последние матчи «Лиона»:

Ницца 4:1 Лион

Лион 2:0 Реймс

Лион 3:1 Брест

Лион 1:1 Лилль

Лион 0:0 ПСЖ

Статистика

«Анжер»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.10, пропускает – 1.50

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия без побед: 2 матча

«Лион»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Серия без побед: 1 матч

Личные встречи

В последних пяти личных встречах между «Анжером» и «Лионом» «Лион» одержал 4 победы, а «Анжер» выиграл только один раз. Это подтверждает превосходство «Лиона» в очных встречах. Учитывая текущую форму обеих команд, «Лион» выглядит фаворитом, однако «Анжер» может рассчитывать на домашнее преимущество.

Рекомендации для ставок

Прогноз на точный счет: Победа «Лиона» с прогнозом 2:1

Победа «Лиона» с прогнозом 2:1 Рекомендация: Ставка на победу «Лиона» на коэффициент 2.05

Ставка на победу «Лиона» на коэффициент 2.05 Рекомендация: Ставка на тотал больше 2.5 голов на коэффициент 1.95

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