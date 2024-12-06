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    • Прогноз на точный счет матча «Анжер» – «Лион», Лига 1, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Анжер» – «Лион», Лига 1, 7 декабря 2024 года

    7 декабря на стадионе «Стад Раймон Копа» в Анжере пройдет встреча 14-го тура Лиги 1, в которой местный «Анжер» примет «Лион». Обе команды находятся в достаточно сложной ситуации, и этот матч имеет большое значение в борьбе за спасение и улучшение позиции в таблице.

    «Анжер»

    «Анжер» занимает 14-е место с 13 очками после 13 туров. Команда демонстрирует нерегулярные результаты, с трудом набирая очки, что ставит ее в уязвимое положение. Однако последние два матча, включая победу 1:0 над «Гавром», дали некоторую надежду на улучшение игры. Лучший бомбардир команды Хим Файз (5 голов) продолжает оставаться надеждой для атаки, хотя в целом «Анжер» не может похвастаться хорошей результативностью. Проблемы с обороной также остаются, ведь «Анжер» пропустил 19 голов в 13 матчах.

    Последние матчи «Анжера»:

    • Гавр 0:1 Анжер
    • Анжер 1:2 Лилль
    • Анжер 1:0 Тулуза
    • Анжер 0:1 Брест
    • Реймс 2:1 Анжер

    «Лион»

    «Лион» занимает 8-е место с 18 очками после 13 туров, что также не является высокими показателями для команды с такими амбициями. В последней встрече с «Ниццей» «Лион» продемонстрировал неудачный результат, проиграв 4:1, что добавляет вопросов к качеству игры команды. Тем не менее, у «Лиона» есть звезды в атаке, включая Карла Токо-Экамби и Александра Лаказетта, которые способны решить исход встречи в свою пользу. Несмотря на нестабильность, «Лион» остается фаворитом в этом матче.

    Последние матчи «Лиона»:

    • Ницца 4:1 Лион
    • Лион 2:0 Реймс
    • Лион 3:1 Брест
    • Лион 1:1 Лилль
    • Лион 0:0 ПСЖ

    Статистика

    «Анжер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.10, пропускает – 1.50
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия без побед: 2 матча

    «Лион»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
    • Серия без побед: 1 матч

    Личные встречи

    В последних пяти личных встречах между «Анжером» и «Лионом» «Лион» одержал 4 победы, а «Анжер» выиграл только один раз. Это подтверждает превосходство «Лиона» в очных встречах. Учитывая текущую форму обеих команд, «Лион» выглядит фаворитом, однако «Анжер» может рассчитывать на домашнее преимущество.

    Рекомендации для ставок

    • Прогноз на точный счет: Победа «Лиона» с прогнозом 2:1
    • Рекомендация: Ставка на победу «Лиона» на коэффициент 2.05
    • Рекомендация: Ставка на тотал больше 2.5 голов на коэффициент 1.95

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    «Анжер» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 13:59
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