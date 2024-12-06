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    • Прогноз на точный счет матча «Дженоа» – «Торино», Серия А, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Дженоа» – «Торино», Серия А, 7 декабря 2024 года

    7 декабря на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится встреча «Дженоа» с «Торино» в рамках 15-го тура Серии А. «Дженоа» стремится закрепить свои позиции в середине таблицы, демонстрируя стабильную игру дома, тогда как «Торино» пытается выйти из затяжного цикла неудач и подняться выше в турнирной таблице.

    «Дженоа»

    «Дженоа» после 14 туров набрала 14 очков и занимает 14-е место в Серии А. Команда демонстрирует неплохую форму, не проигрывая в 4 последних матчах турнира. Лучший бомбардир команды Андреа Пинамонти с 6 голами в 14 матчах является ключевым игроком атакующей линии. В последних 5 играх «Дженоа» забила 6 голов и пропустила 4, что свидетельствует о сбалансированной игре. Команда обязательно забивает в 4 последних матчах Серии А, что подчеркивает их атакующий потенциал.

    Последние матчи «Дженоа»:

    • Серия А. 01.12.2024: Удинезе 0:2 Дженоа
    • Серия А. 24.11.2024: Дженоа 2:2 Кальяри
    • Серия А. 07.11.2024: Дженоа 1:1 Комо
    • Серия А. 04.11.2024: Парма 0:1 Дженоа
    • Серия А. 31.10.2024: Дженоа 0:1 Фиорентина

    «Торино»

    «Торино» набирает 15 очков после 14 туров и занимает 12-е место в Серии А. Команда переживает сложный период, не сумев выиграть в 5 последних матчах турнира. Лучший бомбардир «Торино» Дуван Сапата с 4 голами в 9 матчах пытается поддержать атакующий потенциал команды. В последних 5 играх «Торино» забила 1 гол и пропустила 6, что указывает на проблемы как в атаке, так и в обороне. Команда пропускает в 5 последних матчах Серии А, что подчеркивает их оборонительные слабости.

    Последние матчи «Торино»:

    • Серия А. 01.12.2024: Торино 0:1 Наполи
    • Серия А. 24.11.2024: Торино 1:2 Атлетик
    • Серия А. 09.11.2024: Ювентус 1:1 Торино
    • Серия А. 03.11.2024: Торино 2:0
    • Серия А. 31.10.2024: Торино 0:1 Фиорентина

    Личные встречи

    История очных встреч между «Дженоа» и «Торино» преимущественно в пользу «Торино». «Торино» не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против этого соперника, что свидетельствует о психологическом преимуществе. Однако «Дженоа» показывает устойчивость дома, хотя в 9 последних домашних матчах команда не выигрывала. Эти факторы могут сыграть ключевую роль в предстоящем матче, особенно учитывая текущую форму обеих команд.

    Последние встречи:

    • Серия А. 13.01.2024: Дженоа 0:0 Торино
    • Серия А. 03.09.2023: Торино 1:1 Дженоа
    • Серия А. 18.03.2022: Дженоа 1:0 Торино
    • Серия А. 22.10.2021: Торино 1:0 Дженоа
    • Серия А. 13.02.2021: Торино 3:2 Дженоа
    • Серия А. 04.11.2020: Дженоа 0:0 Торино

    Статистика

    «Дженоа»:

    • Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 1.20
    • Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 0.80
    • В 4 последних матчах обязательно забивает

    «Торино»:

    • Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 0.20
    • Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 1.20
    • Не может выиграть в 5 последних матчах

    Прогноз на матч «Дженоа» – «Торино»

    Учитывая текущую форму команд и статистику, «Дженоа» выглядит предпочтительнее на домашнем поле. Несмотря на среднее турнирное положение, команда демонстрирует стабильность в атаке и хорошую оборону. «Торино» же продолжает испытывать трудности как в атаке, так и в обороне, не сумев выиграть последние 5 матчей. Учитывая эти факторы, ожидается, что «Дженоа» сможет использовать свои преимущества дома и одержать победу.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Дженоа» – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
    • Оба команды забьют – Нет – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Дженоа» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 11:58
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