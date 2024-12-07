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    • «Ювентус» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

    «Ювентус» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

    Ювентус
    07.12.2024, суббота, 20:00
    Италия. Серия А, 15 тур
    2 : 2
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Болонья
    62' Т. Коопмейнерс
    90+2' С. Мбангула
    30' Д. Ндой
    52' Т. Побега
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ювентус
    1
    Маттиа Перин
    ВР
    27
    Андреа Камбьясо
    ЛЗ
    15
    Пьер Калюлю
    ЦЗ
    4
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    37
    Данило
    (К) ПЗ
    5
    Мануэль Локателли
    ОП
    8
    Тен Коопмейнерс
    ОП
    21
    Николо Фаджоли
    АП
    7
    Франсишку Консейсау
    ПВ
    9
    Душан Влахович
    ЦФ
    22
    Тимоти Веа
    ЦФ
    Главный тренер
    Тиаго Мотта
    Болонья
    1
    Лукаш Скорупски
    ВР
    33
    Хуан Миранда
    ЛЗ
    31
    Сам Беукема
    ЦЗ
    26
    Джон Лукуми
    ЦЗ
    2
    Эмиль Хольм
    ПЗ
    18
    Томмазо Побега
    ЦП
    8
    Ремо Фройлер
    (К) ЦП
    30
    Benjamín Domínguez
    ЦП
    11
    Дан Ндой
    ПВ
    7
    Сантьяго Кастро
    ЦФ
    21
    Йенс Одгор
    ЦФ
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Ювентус
    29
    Микеле Ди Грегорио
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    40
    Йонас Рухи
    ЛЗ
    47
    Niccolò Rizzo
    ЦЗ
    46
    Filippo Pagnucco
    ЦЗ
    37
    Николо Савона
    ПЗ
    19
    Кефрен Тюрам
    ОП
    43
    Augusto Owusu
    ЦП
    17
    Василие Аджич
    ЦП
    51
    Самуэль Мбангула
    ЛВ
    10
    Кенан Йылдыз
    ЦФ
    44
    Diego Pugno
    ЦФ
    Болонья
    34
    Федерико Равалья
    ВР
    23
    Никола Багнолини
    ВР
    16
    Томмазо Корацца
    ЛЗ
    15
    Николо Казале
    ЦЗ
    5
    Мартин Эрлич
    ЦЗ
    3
    Стефан Пош
    ЦЗ
    29
    Лоренцо Де Сильвестри
    ПЗ
    82
    Каспер Урбански
    ОП
    19
    Льюис Фергюсон
    ЦП
    80
    Джованни Фаббиан
    ЦП
    6
    Никола Моро
    ЦП
    14
    Самуэль Айлинг
    ЛВ
    24
    Тейс Даллинга
    ЦФ
    10
    Йеспер Карлссон
    ЦФ
    4-2-2-2
    1
    Перин
    27
    Камбьясо
    15
    Калюлю
    4
    Гатти
    37
    Данило
    5
    Локателли
    8
    Коопмейнерс
    21
    Фаджоли
    7
    Консейсау
    22
    Веа
    9
    Влахович
    4-3-1-2
    1
    Скорупски
    2
    Хольм
    31
    Беукема
    26
    Лукуми
    33
    Миранда
    18
    Побега
    8
    Фройлер
    30
    11
    Ндой
    21
    Одгор
    7
    Кастро
    27
    Камбьясо
    40
    Рухи
    40
    Рухи
    27
    Камбьясо
    4
    Гатти
    37
    Савона
    37
    Савона
    4
    Гатти
    5
    Локателли
    19
    Тюрам
    19
    Тюрам
    5
    Локателли
    22
    Веа
    51
    Мбангула
    51
    Мбангула
    22
    Веа
    21
    Фаджоли
    10
    Йылдыз
    10
    Йылдыз
    21
    Фаджоли
    2
    Хольм
    3
    Пош
    3
    Пош
    2
    Хольм
    21
    Одгор
    80
    Фаббиан
    80
    Фаббиан
    21
    Одгор
    18
    Побега
    6
    Моро
    6
    Моро
    18
    Побега
    30
    14
    Айлинг
    14
    Айлинг
    30
    7
    Кастро
    24
    Даллинга
    24
    Даллинга
    7
    Кастро
    Остались в запасе
    Ювентус
    Болонья
    29
    Микеле Ди Грегорио
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    47
    Niccolò Rizzo
    ЦЗ
    46
    Filippo Pagnucco
    ЦЗ
    43
    Augusto Owusu
    ЦП
    17
    Василие Аджич
    ЦП
    44
    Diego Pugno
    ЦФ
    Главный тренер
    Тиаго Мотта
    34
    Федерико Равалья
    ВР
    23
    Никола Багнолини
    ВР
    16
    Томмазо Корацца
    ЛЗ
    15
    Николо Казале
    ЦЗ
    5
    Мартин Эрлич
    ЦЗ
    29
    Лоренцо Де Сильвестри
    ПЗ
    82
    Каспер Урбански
    ОП
    19
    Льюис Фергюсон
    ЦП
    10
    Йеспер Карлссон
    ЦФ
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Остались в запасе
    29
    Микеле Ди Грегорио
    ВР
    23
    Карло Пинсольо
    ВР
    47
    Niccolò Rizzo
    ЦЗ
    46
    Filippo Pagnucco
    ЦЗ
    43
    Augusto Owusu
    ЦП
    17
    Василие Аджич
    ЦП
    44
    Diego Pugno
    ЦФ
    Остались в запасе
    34
    Федерико Равалья
    ВР
    23
    Никола Багнолини
    ВР
    16
    Томмазо Корацца
    ЛЗ
    15
    Николо Казале
    ЦЗ
    5
    Мартин Эрлич
    ЦЗ
    29
    Лоренцо Де Сильвестри
    ПЗ
    82
    Каспер Урбански
    ОП
    19
    Льюис Фергюсон
    ЦП
    10
    Йеспер Карлссон
    ЦФ
    Главный тренер
    Тиаго Мотта
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Статистика матча Ювентус - Болонья
    3
    1
    4
    Всего ударов по воротам
    10
    10
    Удары в створ
    3
    4
    Владение мячом %
    54
    46
    Красные карточки
    1
    0
    Желтые карточки
    3
    4
    Угловые удары
    1
    4
    Нарушения
    18
    14
    Количество передач
    440
    368
    Сейвы
    2
    1
    Точность передач %
    80
    77
    Удары мимо ворот
    3
    4
    Блокированные удары
    4
    2
    Удары из пределов штрафной
    7
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    5
    xG (ожидаемые голы)
    0.91
    0.88

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Болоньи», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 20:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» против «Болоньи»

    Ювентус – Болонья матч 7 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 18:53
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