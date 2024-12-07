Ювентус
07.12.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 2
Завершен
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Болонья
62' Т. Коопмейнерс
90+2' С. Мбангула
30' Д. Ндой
52' Т. Побега
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
37
Данило
(К) ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Николо Фаджоли
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Душан Влахович
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
18
Томмазо Побега
ЦП
8
Ремо Фройлер
(К) ЦП
30
Benjamín Domínguez
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
7
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
40
Йонас Рухи
ЛЗ
47
Niccolò Rizzo
ЦЗ
46
Filippo Pagnucco
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
43
Augusto Owusu
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
51
Самуэль Мбангула
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
44
Diego Pugno
ЦФ
Болонья
34
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
16
Томмазо Корацца
ЛЗ
15
Николо Казале
ЦЗ
5
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Стефан Пош
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
14
Самуэль Айлинг
ЛВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
10
Йеспер Карлссон
ЦФ
4-2-2-2
1
Перин
27
Камбьясо
15
Калюлю
4
Гатти
37
Данило
5
Локателли
8
Коопмейнерс
21
Фаджоли
7
Консейсау
22
Веа
9
Влахович
4-3-1-2
1
Скорупски
2
Хольм
31
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
18
Побега
8
Фройлер
30
11
Ндой
21
Одгор
7
Кастро
27
Камбьясо
40
Рухи
40
Рухи
27
Камбьясо
4
Гатти
37
Савона
37
Савона
4
Гатти
5
Локателли
19
Тюрам
19
Тюрам
5
Локателли
22
Веа
51
Мбангула
51
Мбангула
22
Веа
21
Фаджоли
10
Йылдыз
10
Йылдыз
21
Фаджоли
2
Хольм
3
Пош
3
Пош
2
Хольм
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
18
Побега
6
Моро
6
Моро
18
Побега
30
14
Айлинг
14
Айлинг
30
7
Кастро
24
Даллинга
24
Даллинга
7
Кастро
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
29
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
47
Niccolò Rizzo
ЦЗ
46
Filippo Pagnucco
ЦЗ
43
Augusto Owusu
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Diego Pugno
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
34
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
16
Томмазо Корацца
ЛЗ
15
Николо Казале
ЦЗ
5
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
10
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
29
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
47
Niccolò Rizzo
ЦЗ
46
Filippo Pagnucco
ЦЗ
43
Augusto Owusu
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Diego Pugno
ЦФ
Остались в запасе
34
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
16
Томмазо Корацца
ЛЗ
15
Николо Казале
ЦЗ
5
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
10
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Ювентус - Болонья
3
1
4
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
4
Нарушения
18
14
Количество передач
440
368
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Болоньи», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» против «Болоньи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также будет транслировать «Bettery».