4 декабря на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге местная команда встретится с «Хоффенхаймом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Ожидается напряженное противостояние, где «Вольфсбург» выглядит явным фаворитом, но «Хоффенхайм» способен оказать сопротивление, особенно в атаке.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» находится в отличной форме. В последних 5 матчах команда забила 11 голов и пропустила только 3, что свидетельствует о стабильной атаке и надежной защите. В предыдущем раунде Кубка Германии они обыграли «Боруссию Дортмунд» со счетом 1:0, что подчеркивает их готовность к серьезным противникам. В последних 3 играх «Вольфсбург» одержал победы, что подтверждает их уверенность на данный момент.

Последние матчи «Вольфсбурга»:

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» в последнее время демонстрирует нестабильные результаты, забив 6 голов в последних 5 играх, но пропустив 10. Это указывает на серьезные проблемы в защите. В предыдущем раунде Кубка они победили «Нюрнберг» со счетом 2:1, однако, в целом, их защита оставляет желать лучшего, особенно в выездных матчах. «Хоффенхайм» не выигрывает в гостях в Кубке Германии на протяжении последних 9 матчей.

Последние матчи «Хоффенхайма»:

Личные встречи

В последних личных встречах между «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом» «Вольфсбург» одержал 4 победы, а «Хоффенхайм» – 2. Однако на поле «Вольфсбурга» команда не проигрывает в 11 из последних 13 матчей против «Хоффенхайма». Последний матч в рамках Бундеслиги, состоявшийся в сентябре 2023 года, закончился победой «Хоффенхайма» со счетом 3:1.

Последние личные встречи:

Статистика команд

«Вольфсбург»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

«Хоффенхайм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»

«Вольфсбург» продемонстрировал отличную форму в последних играх, как в атаке, так и в обороне. «Хоффенхайм» испытывает проблемы с защитой, особенно в выездных матчах, что может сыграть ключевую роль в этом поединке. На фоне своей стабильной игры дома и предыдущих побед в Кубке Германии, «Вольфсбург» выглядит фаворитом встречи. Несмотря на то, что «Хоффенхайм» может забить, их слабая защита, скорее всего, не позволит им добиться положительного результата.

Прогноз: Победа «Вольфсбурга» с учетом их уверенности на домашнем стадионе.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Оба забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Вольфсбурга» с коэффициентом 1.75.

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