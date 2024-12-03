Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Вольфсбург» – «Хоффенхайм», Кубок Германии, 4 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вольфсбург» – «Хоффенхайм», Кубок Германии, 4 декабря 2024 года

    4 декабря на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге местная команда встретится с «Хоффенхаймом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Ожидается напряженное противостояние, где «Вольфсбург» выглядит явным фаворитом, но «Хоффенхайм» способен оказать сопротивление, особенно в атаке.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» находится в отличной форме. В последних 5 матчах команда забила 11 голов и пропустила только 3, что свидетельствует о стабильной атаке и надежной защите. В предыдущем раунде Кубка Германии они обыграли «Боруссию Дортмунд» со счетом 1:0, что подчеркивает их готовность к серьезным противникам. В последних 3 играх «Вольфсбург» одержал победы, что подтверждает их уверенность на данный момент.

    Последние матчи «Вольфсбурга»:

    • «РБ Лейпциг» 1:5 «Вольфсбург» (Бундеслига, 30.11.2024)
    • «Вольфсбург» 1:0 «Унион Берлин» (Бундеслига, 23.11.2024)
    • «Хайденхайм» 1:3 «Вольфсбург» (Бундеслига, 10.11.2024)
    • «Вольфсбург» 1:1 «Аугсбург» (Бундеслига, 02.11.2024)
    • «Вольфсбург» 1:0 «Боруссия Дортмунд» (Кубок Германии, 29.10.2024)

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» в последнее время демонстрирует нестабильные результаты, забив 6 голов в последних 5 играх, но пропустив 10. Это указывает на серьезные проблемы в защите. В предыдущем раунде Кубка они победили «Нюрнберг» со счетом 2:1, однако, в целом, их защита оставляет желать лучшего, особенно в выездных матчах. «Хоффенхайм» не выигрывает в гостях в Кубке Германии на протяжении последних 9 матчей.

    Последние матчи «Хоффенхайма»:

    • «Майнц» 2:0 «Хоффенхайм» (Бундеслига, 01.12.2024)
    • «Брага» 3:0 «Хоффенхайм» (Лига Европы, 28.11.2024)
    • «Хоффенхайм» 4:3 «РБ Лейпциг» (Бундеслига, 23.11.2024)
    • «Аугсбург» 0:0 «Хоффенхайм» (Бундеслига, 10.11.2024)
    • «Хоффенхайм» 2:2 «Лион» (Лига Европы, 07.11.2024)

    Личные встречи

    В последних личных встречах между «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом» «Вольфсбург» одержал 4 победы, а «Хоффенхайм» – 2. Однако на поле «Вольфсбурга» команда не проигрывает в 11 из последних 13 матчей против «Хоффенхайма». Последний матч в рамках Бундеслиги, состоявшийся в сентябре 2023 года, закончился победой «Хоффенхайма» со счетом 3:1.

    Последние личные встречи:

    • «Вольфсбург» 2:2 «Хоффенхайм» (Бундеслига, 04.02.2024)
    • «Хоффенхайм» 3:1 «Вольфсбург» (Бундеслига, 02.09.2023)
    • «Вольфсбург» 2:1 «Хоффенхайм» (Бундеслига, 13.05.2023)
    • «Хоффенхайм» 1:2 «Вольфсбург» (Бундеслига, 12.11.2022)
    • «Вольфсбург» 1:2 «Хоффенхайм» (Бундеслига, 19.02.2022)

    Статистика команд

    «Вольфсбург»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    «Хоффенхайм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»

    «Вольфсбург» продемонстрировал отличную форму в последних играх, как в атаке, так и в обороне. «Хоффенхайм» испытывает проблемы с защитой, особенно в выездных матчах, что может сыграть ключевую роль в этом поединке. На фоне своей стабильной игры дома и предыдущих побед в Кубке Германии, «Вольфсбург» выглядит фаворитом встречи. Несмотря на то, что «Хоффенхайм» может забить, их слабая защита, скорее всего, не позволит им добиться положительного результата.

    Прогноз: Победа «Вольфсбурга» с учетом их уверенности на домашнем стадионе.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Вольфсбурга» с коэффициентом 1.75.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2024 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 