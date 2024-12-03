4 декабря на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге местная команда встретится с «Хоффенхаймом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Ожидается напряженное противостояние, где «Вольфсбург» выглядит явным фаворитом, но «Хоффенхайм» способен оказать сопротивление, особенно в атаке.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» находится в отличной форме. В последних 5 матчах команда забила 11 голов и пропустила только 3, что свидетельствует о стабильной атаке и надежной защите. В предыдущем раунде Кубка Германии они обыграли «Боруссию Дортмунд» со счетом 1:0, что подчеркивает их готовность к серьезным противникам. В последних 3 играх «Вольфсбург» одержал победы, что подтверждает их уверенность на данный момент.
Последние матчи «Вольфсбурга»:
- «РБ Лейпциг» 1:5 «Вольфсбург» (Бундеслига, 30.11.2024)
- «Вольфсбург» 1:0 «Унион Берлин» (Бундеслига, 23.11.2024)
- «Хайденхайм» 1:3 «Вольфсбург» (Бундеслига, 10.11.2024)
- «Вольфсбург» 1:1 «Аугсбург» (Бундеслига, 02.11.2024)
- «Вольфсбург» 1:0 «Боруссия Дортмунд» (Кубок Германии, 29.10.2024)
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» в последнее время демонстрирует нестабильные результаты, забив 6 голов в последних 5 играх, но пропустив 10. Это указывает на серьезные проблемы в защите. В предыдущем раунде Кубка они победили «Нюрнберг» со счетом 2:1, однако, в целом, их защита оставляет желать лучшего, особенно в выездных матчах. «Хоффенхайм» не выигрывает в гостях в Кубке Германии на протяжении последних 9 матчей.
Последние матчи «Хоффенхайма»:
- «Майнц» 2:0 «Хоффенхайм» (Бундеслига, 01.12.2024)
- «Брага» 3:0 «Хоффенхайм» (Лига Европы, 28.11.2024)
- «Хоффенхайм» 4:3 «РБ Лейпциг» (Бундеслига, 23.11.2024)
- «Аугсбург» 0:0 «Хоффенхайм» (Бундеслига, 10.11.2024)
- «Хоффенхайм» 2:2 «Лион» (Лига Европы, 07.11.2024)
Личные встречи
В последних личных встречах между «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом» «Вольфсбург» одержал 4 победы, а «Хоффенхайм» – 2. Однако на поле «Вольфсбурга» команда не проигрывает в 11 из последних 13 матчей против «Хоффенхайма». Последний матч в рамках Бундеслиги, состоявшийся в сентябре 2023 года, закончился победой «Хоффенхайма» со счетом 3:1.
Последние личные встречи:
- «Вольфсбург» 2:2 «Хоффенхайм» (Бундеслига, 04.02.2024)
- «Хоффенхайм» 3:1 «Вольфсбург» (Бундеслига, 02.09.2023)
- «Вольфсбург» 2:1 «Хоффенхайм» (Бундеслига, 13.05.2023)
- «Хоффенхайм» 1:2 «Вольфсбург» (Бундеслига, 12.11.2022)
- «Вольфсбург» 1:2 «Хоффенхайм» (Бундеслига, 19.02.2022)
Статистика команд
«Вольфсбург»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
«Хоффенхайм»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»
«Вольфсбург» продемонстрировал отличную форму в последних играх, как в атаке, так и в обороне. «Хоффенхайм» испытывает проблемы с защитой, особенно в выездных матчах, что может сыграть ключевую роль в этом поединке. На фоне своей стабильной игры дома и предыдущих побед в Кубке Германии, «Вольфсбург» выглядит фаворитом встречи. Несмотря на то, что «Хоффенхайм» может забить, их слабая защита, скорее всего, не позволит им добиться положительного результата.
Прогноз: Победа «Вольфсбурга» с учетом их уверенности на домашнем стадионе.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Оба забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Вольфсбурга» с коэффициентом 1.75.
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