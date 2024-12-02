Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа», Лига чемпионов Азии, 3 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа», Лига чемпионов Азии, 3 декабря 2024 года

    3 декабря на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов Азии, в котором «Аль-Хиляль» примет «Аль-Гарафу». Это встреча важна для обеих команд, так как «Аль-Хиляль» продолжает бороться за первую строчку в группе, а «Аль-Гарафа» стремится улучшить свои результаты и выйти из кризиса.

    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» продолжает показывать отличные результаты в Лиге чемпионов Азии, занимая 2-е место в группе с 13 очками после 5 матчей. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире (+11) и забивает в среднем более 2 голов за матч. В последних 5 играх «Аль-Хиляль» забил 11 голов, но также пропустил 6. Несмотря на это, команда сохраняет высокий уровень игры и продолжает оставаться одной из самых сильных команд турнира. Лучший бомбардир команды – Александар Митрович, который забил 19 голов в 21 матче, что подчеркивает атакующий потенциал «Аль-Хиляля».

    Последние матчи «Аль-Хиляля»:

    «Аль-Гарафа»

    «Аль-Гарафа» в последнее время испытывает трудности в Лиге чемпионов Азии. Команда занимает 8-е место в группе с 4 очками и не может выиграть в последних 3 матчах. Несмотря на это, «Аль-Гарафа» продолжает забивать, но также пропускает довольно много голов. В последних 5 играх команда забила 9 голов, но и пропустила 7. Лучший бомбардир команды – Хоселу, который забил 8 голов в 15 матчах. «Аль-Гарафа» не имеет яркой формы в обороне, что может стать проблемой в поединке с таким сильным соперником, как «Аль-Хиляль».

    Последние матчи «Аль-Гарафы»:

    Личные встречи

    «Аль-Хиляль» в последние годы имеет преимущество в матчах против «Аль-Гарафы», не проигрывая в 5 из 6 последних встреч. В предыдущих играх «Аль-Хиляль» продемонстрировал свою силу, выиграв несколько встреч, включая 3:0 в сентябре 2010 года, и 2:1 в мае 2012 года. Несмотря на некоторые ничьи, «Аль-Хиляль» продолжает оставаться фаворитом в личных встречах.

    Последние встречи:

    • «Аль-Хиляль» 2:1 «Аль-Гарафа» (15.05.2012)
    • «Аль-Гарафа» 3:3 «Аль-Хиляль» (21.03.2012)
    • «Аль-Хиляль» 2:0 «Аль-Гарафа» (11.05.2011)
    • «Аль-Гарафа» 0:1 «Аль-Хиляль» (15.03.2011)
    • «Аль-Гарафа» 4:2 «Аль-Хиляль» (22.09.2010)

    Статистика

    «Аль-Хиляль»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • «Аль-Хиляль» забивает в 30 последних матчах подряд

    «Аль-Гарафа»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • «Аль-Гарафа» забивает в 10 последних матчах

    Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа»

    «Аль-Хиляль» является явным фаворитом этого матча. Команда демонстрирует отличную атакующую игру и уверенно занимает 2-е место в группе. В то время как «Аль-Гарафа» испытывает проблемы в обороне, у «Аль-Хиляль» есть возможность использовать эти слабости для достижения победы. Ожидается, что «Аль-Хиляль» будет доминировать на поле и забьет несколько мячей, а «Аль-Гарафа», несмотря на свою атакующую мощь, не сможет остановить атакующие действия соперника.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аль-Хиляль» – коэффициент 1.45
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет:

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Хиляль» за коэффициент 8.50.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    «Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2024 10:38
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 