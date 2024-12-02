3 декабря на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов Азии, в котором «Аль-Хиляль» примет «Аль-Гарафу». Это встреча важна для обеих команд, так как «Аль-Хиляль» продолжает бороться за первую строчку в группе, а «Аль-Гарафа» стремится улучшить свои результаты и выйти из кризиса.

«Аль-Хиляль» продолжает показывать отличные результаты в Лиге чемпионов Азии, занимая 2-е место в группе с 13 очками после 5 матчей. Команда имеет лучшую разницу мячей в турнире (+11) и забивает в среднем более 2 голов за матч. В последних 5 играх «Аль-Хиляль» забил 11 голов, но также пропустил 6. Несмотря на это, команда сохраняет высокий уровень игры и продолжает оставаться одной из самых сильных команд турнира. Лучший бомбардир команды – Александар Митрович, который забил 19 голов в 21 матче, что подчеркивает атакующий потенциал «Аль-Хиляля».

Последние матчи «Аль-Хиляля»:

«Аль-Гарафа»

«Аль-Гарафа» в последнее время испытывает трудности в Лиге чемпионов Азии. Команда занимает 8-е место в группе с 4 очками и не может выиграть в последних 3 матчах. Несмотря на это, «Аль-Гарафа» продолжает забивать, но также пропускает довольно много голов. В последних 5 играх команда забила 9 голов, но и пропустила 7. Лучший бомбардир команды – Хоселу, который забил 8 голов в 15 матчах. «Аль-Гарафа» не имеет яркой формы в обороне, что может стать проблемой в поединке с таким сильным соперником, как «Аль-Хиляль».

Последние матчи «Аль-Гарафы»:

Личные встречи

«Аль-Хиляль» в последние годы имеет преимущество в матчах против «Аль-Гарафы», не проигрывая в 5 из 6 последних встреч. В предыдущих играх «Аль-Хиляль» продемонстрировал свою силу, выиграв несколько встреч, включая 3:0 в сентябре 2010 года, и 2:1 в мае 2012 года. Несмотря на некоторые ничьи, «Аль-Хиляль» продолжает оставаться фаворитом в личных встречах.

Последние встречи:

«Аль-Хиляль» 2:1 «Аль-Гарафа» (15.05.2012)

«Аль-Гарафа» 3:3 «Аль-Хиляль» (21.03.2012)

«Аль-Хиляль» 2:0 «Аль-Гарафа» (11.05.2011)

«Аль-Гарафа» 0:1 «Аль-Хиляль» (15.03.2011)

«Аль-Гарафа» 4:2 «Аль-Хиляль» (22.09.2010)

Статистика

«Аль-Хиляль»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Аль-Хиляль» забивает в 30 последних матчах подряд

«Аль-Гарафа»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Аль-Гарафа» забивает в 10 последних матчах

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа»

«Аль-Хиляль» является явным фаворитом этого матча. Команда демонстрирует отличную атакующую игру и уверенно занимает 2-е место в группе. В то время как «Аль-Гарафа» испытывает проблемы в обороне, у «Аль-Хиляль» есть возможность использовать эти слабости для достижения победы. Ожидается, что «Аль-Хиляль» будет доминировать на поле и забьет несколько мячей, а «Аль-Гарафа», несмотря на свою атакующую мощь, не сможет остановить атакующие действия соперника.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Хиляль» – коэффициент 1.45

– коэффициент 1.45 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет:

Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Хиляль» за коэффициент 8.50.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!