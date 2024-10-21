Неймар попал в заявку впервые за год

В эти минуты проходит матч азиатской Лиги чемпионов между «Аль-Айном» и «Аль-Хилялем».
У гостей в запасе форвард Неймар. Он оказался в заявке впервые после восстановления от травмы.
- Неймар получил травму связок колена 18 октября 2023 года в гостевой игре сборной Бразилии против Уругвая в квалификации чемпионата мира и с тех пор не играл.
- С момента подписания контракта с «Аль-Хилялем» в августе 2023-го Неймар провел за саудовский клуб 5 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.
- Бразилец играл в Европе за «Барселону», «ПСЖ».