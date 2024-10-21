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    Неймар попал в заявку впервые за год

    В эти минуты проходит матч азиатской Лиги чемпионов между «Аль-Айном» и «Аль-Хилялем».

    У гостей в запасе форвард Неймар. Он оказался в заявке впервые после восстановления от травмы.

    • Неймар получил травму связок колена 18 октября 2023 года в гостевой игре сборной Бразилии против Уругвая в квалификации чемпионата мира и с тех пор не играл.
    • С момента подписания контракта с «Аль-Хилялем» в августе 2023-го Неймар провел за саудовский клуб 5 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.
    • Бразилец играл в Европе за «Барселону», «ПСЖ».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    qwertyйцукен
    1729532882
    Попал Аль Хиляль...Стока бабла на Неймара ушло.
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    k611
    1729533030
    Зато за этот год сколько заработал вообще не работая...
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