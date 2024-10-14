Неймар может вернуться на поле спустя год после травмы

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может сыграть в гостевом матче с «Аль-Айном» в рамках 3-го тура в западной группе на общем этапе азиатской Лиги чемпионов 21 октября.

Бразилец вернулся к тренировкам с саудовским клубом 29 сентября. 32-летний нападающий добился значительного улучшения в восстановлении после травмы колена.

Окончательное решение о том, когда он вернется на поле, примет главный тренер «Аль-Хилял» Жорже Жезуш. Для этого ему понадобится одобрение врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, который проводил Неймару операцию. Ожидается, что Ласмар отправится в Саудовскую Аравию в ближайшие дни, чтобы оценить физическую форму игрока.

Бразильская футбольная конфедерация следит за ситуацией и надеется, что Неймар будет готов к ноябрьским отборочным матчам ЧМ-2026.