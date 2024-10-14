Неймар может вернуться на поле спустя год после травмы

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может сыграть в гостевом матче с «Аль-Айном» в рамках 3-го тура в западной группе на общем этапе азиатской Лиги чемпионов 21 октября.
Бразилец вернулся к тренировкам с саудовским клубом 29 сентября. 32-летний нападающий добился значительного улучшения в восстановлении после травмы колена.
Окончательное решение о том, когда он вернется на поле, примет главный тренер «Аль-Хилял» Жорже Жезуш. Для этого ему понадобится одобрение врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, который проводил Неймару операцию. Ожидается, что Ласмар отправится в Саудовскую Аравию в ближайшие дни, чтобы оценить физическую форму игрока.
Бразильская футбольная конфедерация следит за ситуацией и надеется, что Неймар будет готов к ноябрьским отборочным матчам ЧМ-2026.
- Неймар получил травму связок колена 18 октября 2023 года в гостевой игре сборной Бразилии против Уругвая в квалификации чемпионата мира и с тех пор не играл.
- С момента подписания контракта с «Аль-Хилялем» в августе 2023-го Неймар провел за саудовский клуб 5 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.