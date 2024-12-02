3 декабря 2024 года на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче местная команда встретится с «Кристал Пэлас» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и это будет важный матч для обеих сторон, которые стремятся выбраться из зоны вылета.

«Ипсвич»

«Ипсвич» продолжает бороться за выживание в Премьер-лиге, расположившись на 19-м месте с 9 очками после 13 туров. В последних матчах команда не может одержать победу, и их игра в обороне оставляет желать лучшего, так как они пропускают в 9 последних матчах подряд. Однако атака Ипсвича все еще производит впечатление, забив 7 голов в последних 5 играх. Лиэм Делап, с 6 голами, является основным бомбардиром, и от его действий во многом зависит успех команды в атаке. В целом, Ипсвич проявляет стойкость в матчах, но их слабая защита делает их уязвимыми против более сильных соперников.

Последние матчи Ипсвича:

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» также испытывает трудности в текущем сезоне, занимая 17-е место с 9 очками. Команда не выигрывает уже в 4 последних матчах и демонстрирует нестабильность как в атаке, так и в обороне. «Кристал Пэлас» забивает в последних играх, но также пропускает немало голов – 8 за последние 5 матчей. Жан-Филипп Матета, с 5 голами, является главным форвардом команды. В обороне у «Пэлас» есть проблемы, и они часто допускают ошибки, что может сыграть на руку сопернику. Несмотря на это, команда показывает более сбалансированную игру, чем Ипсвич, и имеет небольшое преимущество в последних встречах.

Последние матчи Кристал Пэлас:

Личные встречи

В последних трех очных матчах «Кристал Пэлас» одержал победу, что говорит о преимуществе лондонской команды в личных встречах с Ипсвичем. К тому же, в последних играх «Кристал Пэлас» показал свою способность забивать и зарабатывать очки, несмотря на проблемы в обороне. Ипсвич не смог победить в трех последних матчах против «Кристал Пэлас».

Последние встречи:

«Кристал Пэлас» 4:2 «Ипсвич» (2022, товарищеский матч)

«Ипсвич» 0:1 «Кристал Пэлас» (2021, товарищеский матч)

«Кристал Пэлас» 2:1 «Ипсвич» (2017, Кубок лиги)

Статистика

Ипсвич:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия без побед: 6 матчей подряд на своем поле

Кристал Пэлас:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия без побед: 4 матча подряд

Прогноз на матч «Ипсвич» – «Кристал Пэлас»

Обе команды в этом сезоне имеют схожие проблемы в обороне, что делает матч непредсказуемым, но также дает шансы для обеих сторон. «Ипсвич» будет бороться на своем поле, но проблемы в защите и отсутствие побед дома могут сыграть против них. «Кристал Пэлас» выглядит чуть более стабильным коллективом, особенно в атаке, и их способность забивать позволяет им рассчитывать на успех. Ожидаем, что «Кристал Пэлас» использует свои моменты и возьмет три очка, несмотря на борьбу Ипсвича.

Рекомендации для ставок:

Победа «Кристал Пэлас» – коэффициент 2.40

Обычный тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Кристал Пэлас» за коэффициент 8.50.

Обоснование прогноза: Ожидается, что обе команды будут активно атаковать, но «Кристал Пэлас» за счет лучшего состава и более стабильной игры может одержать победу. Ипсвич, несмотря на все усилия, вряд ли сможет обыграть более опытного соперника в условиях слабой защиты.

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