Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Кристал Пэлас», Премьер-лига, 3 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Кристал Пэлас», Премьер-лига, 3 декабря 2024 года

    3 декабря 2024 года на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче местная команда встретится с «Кристал Пэлас» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и это будет важный матч для обеих сторон, которые стремятся выбраться из зоны вылета.

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» продолжает бороться за выживание в Премьер-лиге, расположившись на 19-м месте с 9 очками после 13 туров. В последних матчах команда не может одержать победу, и их игра в обороне оставляет желать лучшего, так как они пропускают в 9 последних матчах подряд. Однако атака Ипсвича все еще производит впечатление, забив 7 голов в последних 5 играх. Лиэм Делап, с 6 голами, является основным бомбардиром, и от его действий во многом зависит успех команды в атаке. В целом, Ипсвич проявляет стойкость в матчах, но их слабая защита делает их уязвимыми против более сильных соперников.

    Последние матчи Ипсвича:

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» также испытывает трудности в текущем сезоне, занимая 17-е место с 9 очками. Команда не выигрывает уже в 4 последних матчах и демонстрирует нестабильность как в атаке, так и в обороне. «Кристал Пэлас» забивает в последних играх, но также пропускает немало голов – 8 за последние 5 матчей. Жан-Филипп Матета, с 5 голами, является главным форвардом команды. В обороне у «Пэлас» есть проблемы, и они часто допускают ошибки, что может сыграть на руку сопернику. Несмотря на это, команда показывает более сбалансированную игру, чем Ипсвич, и имеет небольшое преимущество в последних встречах.

    Последние матчи Кристал Пэлас:

    Личные встречи

    В последних трех очных матчах «Кристал Пэлас» одержал победу, что говорит о преимуществе лондонской команды в личных встречах с Ипсвичем. К тому же, в последних играх «Кристал Пэлас» показал свою способность забивать и зарабатывать очки, несмотря на проблемы в обороне. Ипсвич не смог победить в трех последних матчах против «Кристал Пэлас».

    Последние встречи:

    • «Кристал Пэлас» 4:2 «Ипсвич» (2022, товарищеский матч)
    • «Ипсвич» 0:1 «Кристал Пэлас» (2021, товарищеский матч)
    • «Кристал Пэлас» 2:1 «Ипсвич» (2017, Кубок лиги)

    Статистика

    Ипсвич:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия без побед: 6 матчей подряд на своем поле

    Кристал Пэлас:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия без побед: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Ипсвич» – «Кристал Пэлас»

    Обе команды в этом сезоне имеют схожие проблемы в обороне, что делает матч непредсказуемым, но также дает шансы для обеих сторон. «Ипсвич» будет бороться на своем поле, но проблемы в защите и отсутствие побед дома могут сыграть против них. «Кристал Пэлас» выглядит чуть более стабильным коллективом, особенно в атаке, и их способность забивать позволяет им рассчитывать на успех. Ожидаем, что «Кристал Пэлас» использует свои моменты и возьмет три очка, несмотря на борьбу Ипсвича.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Кристал Пэлас» – коэффициент 2.40
    • Обычный тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Кристал Пэлас» за коэффициент 8.50.

    Обоснование прогноза: Ожидается, что обе команды будут активно атаковать, но «Кристал Пэлас» за счет лучшего состава и более стабильной игры может одержать победу. Ипсвич, несмотря на все усилия, вряд ли сможет обыграть более опытного соперника в условиях слабой защиты.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Борнмут», Премьер-лига Англии, 8 декабря 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2024 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 