8 декабря на стадионе «Портман Роуд» «Ипсвич» примет «Борнмут» в рамках 15-го тура Премьер-лиги Англии. Оба клуба находятся в нижней части турнирной таблицы, и каждая команда будет бороться за очки, чтобы избежать зоны вылета. «Ипсвич» продолжает испытывать трудности в атаке и обороне, в то время как «Борнмут» в последних играх показал улучшение результатов.
«Ипсвич»
«Ипсвич» находится на 18-м месте в турнирной таблице с 9 очками после 14 туров. Команда испытывает проблемы в атаке, забив лишь 4 гола в последних 5 матчах. Впрочем, оборона также оставляет желать лучшего, так как «Ипсвич» пропускает в среднем 1 гол за игру. Лиэм Делап, лучший бомбардир команды с 6 голами, продолжает быть основной угрозой для соперников, однако команды в Премьер-лиге создают больше проблем для «Ипсвича», чем они могут решить.
Последние матчи «Ипсвич»:
- Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас
- Ноттингем Форест 1:0 Ипсвич
- Ипсвич 1:1 Манчестер Юнайтед
- Тоттенхэм 2:1 Ипсвич
- Ипсвич 1:1 Лестер
«Борнмут»
«Борнмут» идет на 9-м месте с 21 очком после 14 туров. В последние недели команда показывает довольно результативную игру, забив 10 голов в последних 5 матчах. Однако в обороне они также имеют свои слабости, пропуская в среднем 1.6 гола за игру. Джастин Клюйверт, лучший бомбардир «Борнмута», с 5 голами, продолжает вдохновлять команду, которая будет стремиться к победе в этом матче.
Последние матчи «Борнмут»:
- Борнмут 1:0 Тоттенхэм
- Вулверхэмптон 2:4 Борнмут
- Борнмут 1:2 Брайтон
- Брентфорд 3:2 Борнмут
- Борнмут 2:1 Манчестер Сити
Личные встречи
В последних личных встречах команды играли вничью, и «Ипсвич» не выигрывал ни разу в 7 последних матчах на домашнем стадионе. В последних четырeх очных матчах команды завершали встречи с одинаковым счeтом, что говорит о взаимной равенстве сил на поле.
Последние встречи:
- Ипсвич 1:1 Борнмут (03.04.2015)
- Борнмут 2:2 Ипсвич (22.11.2014)
- Ипсвич 2:2 Борнмут (21.04.2014)
- Борнмут 1:1 Ипсвич (29.12.2013)
Статистика команд
«Ипсвич»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Не выигрывает в 7 домашних матчах подряд
«Борнмут»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Победа в 2 из 5 последних матчей
Прогноз на матч «Ипсвич» – «Борнмут»
Матч между «Ипсвичем» и «Борнмутом» имеет все шансы быть равным. Оба клуба борются за выживание, и «Ипсвич» будет пытаться воспользоваться преимуществом домашнего стадиона. Однако, учитывая более высокую результативность и стабильность в атаке «Борнмута», а также их победы в последних играх, можно ожидать, что гости одержат победу, но с возможными трудностями в обороне.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Борнмута» – коэффициент 2.20
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: 1:2 в пользу «Борнмута» – коэффициент 7.50.
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