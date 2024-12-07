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    • Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Борнмут», Премьер-лига Англии, 8 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Борнмут», Премьер-лига Англии, 8 декабря 2024 года

    8 декабря на стадионе «Портман Роуд» «Ипсвич» примет «Борнмут» в рамках 15-го тура Премьер-лиги Англии. Оба клуба находятся в нижней части турнирной таблицы, и каждая команда будет бороться за очки, чтобы избежать зоны вылета. «Ипсвич» продолжает испытывать трудности в атаке и обороне, в то время как «Борнмут» в последних играх показал улучшение результатов.

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» находится на 18-м месте в турнирной таблице с 9 очками после 14 туров. Команда испытывает проблемы в атаке, забив лишь 4 гола в последних 5 матчах. Впрочем, оборона также оставляет желать лучшего, так как «Ипсвич» пропускает в среднем 1 гол за игру. Лиэм Делап, лучший бомбардир команды с 6 голами, продолжает быть основной угрозой для соперников, однако команды в Премьер-лиге создают больше проблем для «Ипсвича», чем они могут решить.

    Последние матчи «Ипсвич»:

    • Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас
    • Ноттингем Форест 1:0 Ипсвич
    • Ипсвич 1:1 Манчестер Юнайтед
    • Тоттенхэм 2:1 Ипсвич
    • Ипсвич 1:1 Лестер

    «Борнмут»

    «Борнмут» идет на 9-м месте с 21 очком после 14 туров. В последние недели команда показывает довольно результативную игру, забив 10 голов в последних 5 матчах. Однако в обороне они также имеют свои слабости, пропуская в среднем 1.6 гола за игру. Джастин Клюйверт, лучший бомбардир «Борнмута», с 5 голами, продолжает вдохновлять команду, которая будет стремиться к победе в этом матче.

    Последние матчи «Борнмут»:

    • Борнмут 1:0 Тоттенхэм
    • Вулверхэмптон 2:4 Борнмут
    • Борнмут 1:2 Брайтон
    • Брентфорд 3:2 Борнмут
    • Борнмут 2:1 Манчестер Сити

    Личные встречи

    В последних личных встречах команды играли вничью, и «Ипсвич» не выигрывал ни разу в 7 последних матчах на домашнем стадионе. В последних четырeх очных матчах команды завершали встречи с одинаковым счeтом, что говорит о взаимной равенстве сил на поле.

    Последние встречи:

    • Ипсвич 1:1 Борнмут (03.04.2015)
    • Борнмут 2:2 Ипсвич (22.11.2014)
    • Ипсвич 2:2 Борнмут (21.04.2014)
    • Борнмут 1:1 Ипсвич (29.12.2013)

    Статистика команд

    «Ипсвич»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Не выигрывает в 7 домашних матчах подряд

    «Борнмут»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Победа в 2 из 5 последних матчей

    Прогноз на матч «Ипсвич» – «Борнмут»

    Матч между «Ипсвичем» и «Борнмутом» имеет все шансы быть равным. Оба клуба борются за выживание, и «Ипсвич» будет пытаться воспользоваться преимуществом домашнего стадиона. Однако, учитывая более высокую результативность и стабильность в атаке «Борнмута», а также их победы в последних играх, можно ожидать, что гости одержат победу, но с возможными трудностями в обороне.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Борнмута» – коэффициент 2.20
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Борнмута» – коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 10:33
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