8 декабря на стадионе «Портман Роуд» «Ипсвич» примет «Борнмут» в рамках 15-го тура Премьер-лиги Англии. Оба клуба находятся в нижней части турнирной таблицы, и каждая команда будет бороться за очки, чтобы избежать зоны вылета. «Ипсвич» продолжает испытывать трудности в атаке и обороне, в то время как «Борнмут» в последних играх показал улучшение результатов.

«Ипсвич» находится на 18-м месте в турнирной таблице с 9 очками после 14 туров. Команда испытывает проблемы в атаке, забив лишь 4 гола в последних 5 матчах. Впрочем, оборона также оставляет желать лучшего, так как «Ипсвич» пропускает в среднем 1 гол за игру. Лиэм Делап, лучший бомбардир команды с 6 голами, продолжает быть основной угрозой для соперников, однако команды в Премьер-лиге создают больше проблем для «Ипсвича», чем они могут решить.

Последние матчи «Ипсвич»:

Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас

Ноттингем Форест 1:0 Ипсвич

Ипсвич 1:1 Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм 2:1 Ипсвич

Ипсвич 1:1 Лестер

«Борнмут»

«Борнмут» идет на 9-м месте с 21 очком после 14 туров. В последние недели команда показывает довольно результативную игру, забив 10 голов в последних 5 матчах. Однако в обороне они также имеют свои слабости, пропуская в среднем 1.6 гола за игру. Джастин Клюйверт, лучший бомбардир «Борнмута», с 5 голами, продолжает вдохновлять команду, которая будет стремиться к победе в этом матче.

Последние матчи «Борнмут»:

Борнмут 1:0 Тоттенхэм

Вулверхэмптон 2:4 Борнмут

Борнмут 1:2 Брайтон

Брентфорд 3:2 Борнмут

Борнмут 2:1 Манчестер Сити

Личные встречи

В последних личных встречах команды играли вничью, и «Ипсвич» не выигрывал ни разу в 7 последних матчах на домашнем стадионе. В последних четырeх очных матчах команды завершали встречи с одинаковым счeтом, что говорит о взаимной равенстве сил на поле.

Последние встречи:

Ипсвич 1:1 Борнмут (03.04.2015)

(03.04.2015) Борнмут 2:2 Ипсвич (22.11.2014)

(22.11.2014) Ипсвич 2:2 Борнмут (21.04.2014)

(21.04.2014) Борнмут 1:1 Ипсвич (29.12.2013)

Статистика команд

«Ипсвич»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Не выигрывает в 7 домашних матчах подряд

«Борнмут»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Победа в 2 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Ипсвич» – «Борнмут»

Матч между «Ипсвичем» и «Борнмутом» имеет все шансы быть равным. Оба клуба борются за выживание, и «Ипсвич» будет пытаться воспользоваться преимуществом домашнего стадиона. Однако, учитывая более высокую результативность и стабильность в атаке «Борнмута», а также их победы в последних играх, можно ожидать, что гости одержат победу, но с возможными трудностями в обороне.

Рекомендации для ставок:

Победа «Борнмута» – коэффициент 2.20

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: 1:2 в пользу «Борнмута» – коэффициент 7.50.

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