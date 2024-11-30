Бундеслига. «Бавария» ушла от поражения от «Боруссии» (1:1)

«Боруссия» из Дортмунда не удержала победу над «Баварией» в 12-м туре Бундеслиги. Мюнхенцев спас гол Джамала Мусиалы.

«Бавария» лидирует с семиочковым отрывом. «Боруссия» Нури Шахина идет пятой.

Баварцы прервали семиматчевую победную серию.

«Боруссия» не побеждает «Баварию» дома в Бундеслиге с 2018 года.

Германия. Бундеслига. 12-й тур

Боруссия Д – Бавария – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Байноу-Гиттенс, 27; 1:1 – Мусиала, 85.

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