Стали известны стартовые составы на матч 17 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Пари НН». Игра состоится 30 ноября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Лангович, Мохеби, Глебов, Комаров, Саравия, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Пари НН»: Медведев, Эктов, Каккоев, Шоштарич, Шнапцев, Магкеев, Ермаков, Веснер, Мухин, Калинский, Боселли.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!