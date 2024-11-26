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    • Прогноз на точный счет матча «Спортинг» – «Арсенал», Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Спортинг» – «Арсенал», Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    26 ноября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне «Спортинг» примет лондонский «Арсенал» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды продемонстрировали неоднозначные результаты в текущем турнире, и этот матч будет решающим для их дальнейших перспектив в Лиге чемпионов.

    «Спортинг»

    «Спортинг» проводит отличный сезон, занимая 2-е место в своей группе Лиги чемпионов с 10 очками после четырех туров. В последних пяти играх команда набрала форму и выглядит весьма уверенно. На счету «Спортинга» 22 забитых гола за последние пять матчей, что подтверждает их атакующую мощь. Однако, несмотря на отличные результаты в атаке, «Спортинг» все же пропускает в среднем 1 гол за игру, что может сыграть на руку более мощным соперникам. Особое внимание стоит уделить лучшему бомбардиру команды, Виктору Дьокерешу, который в этом сезоне находится в отличной форме и уже забил 24 гола в 19 матчах.

    Последние матчи «Спортинга»:

    • «Спортинг» 6:0 «Амаранте» (Кубок, 22.11.2024)
    • «Спортинг» 4:1 «Манчестер Сити» (Лига чемпионов, 05.11.2024)
    • «Спортинг» 5:1 «Эштрела» (Примейра, 01.11.2024)
    • «Спортинг» 3:1 «Насьонал» (Кубок Лиги, 29.10.2024)
    • «Спортинг» 3:1 «Брага» (Примейра, 10.11.2024)

    «Арсенал»

    «Арсенал» не может похвастаться такой же стабильностью, как их соперники. С 7 очками в активе команда Микеля Артеты занимает 12-е место в своей группе. Поражение от «Интера» в последнем туре Лиги чемпионов (0:1) осложнило положение «Арсенала», но в премьер-лиге команда находится в неплохой форме, одержав несколько уверенных побед. Лучший бомбардир «Арсенала» – Кай Хавертц, забивший 7 голов в 17 матчах. Однако в последних пяти играх «Арсенал» забивает в среднем 1.4 гола за матч, что явно уступает атакующим показателям «Спортинга».

    Последние матчи «Арсенала»:

    Личные встречи

    История личных встреч между «Спортингом» и «Арсеналом» довольно напряженная, с несколькими ничьими и минимальными победами одной из сторон. В последних двух играх между этими командами был зафиксирован результат 1:1, и в одном из матчей победу одержал «Спортинг» по итогам серии пенальти. Важно отметить, что эти встречи проходили в Лиге Европы, где команды были на более равных условиях. В Лиге чемпионов, однако, «Спортинг» имеет домашнее преимущество.

    Последние встречи:

    • Лига Европы, 16.03.2023: «Арсенал» 1:1 «Спортинг» (серия пенальти 3:5)
    • Лига Европы, 09.03.2023: «Спортинг» 2:2 «Арсенал»
    • Лига Европы, 08.11.2018: «Арсенал» 0:0 «Спортинг»
    • Лига Европы, 25.10.2018: «Спортинг» 0:1 «Арсенал»

    Статистика команд

    «Спортинг»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 4.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 22
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия забитых голов: 30 матчей подряд

    «Арсенал»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия побед: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Спортинг» – «Арсенал»

    Матч обещает быть динамичным, с акцентом на атаку с обеих сторон. «Спортинг» в последние недели демонстрирует высокую результативность и уверенную игру в атаке, в то время как «Арсенал» скорее ориентируется на компактную игру и защиту, с надеждой на контратаки. Однако при всех своих проблемах «Арсенал» будет бороться за выход в плей-офф, и это будет ключевым фактором в мотивации команды.

    В домашнем матче «Спортинг» может использовать свою атакующую мощь, но «Арсенал» способен грамотно обороняться и вести игру по счету. Вероятно, что «Спортинг» останется фаворитом матча, но «Арсенал» вполне способен навязать борьбу и зацепить очки.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Спортинга» – коэффициент 2.10
    • Оба команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Спортинга» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом матча видится победа хозяев с минимальным преимуществом. Возможный точный счет – 2:1 в пользу «Спортинга».

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Спортинга» за 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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