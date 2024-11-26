26 ноября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне «Спортинг» примет лондонский «Арсенал» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды продемонстрировали неоднозначные результаты в текущем турнире, и этот матч будет решающим для их дальнейших перспектив в Лиге чемпионов.

«Спортинг»

«Спортинг» проводит отличный сезон, занимая 2-е место в своей группе Лиги чемпионов с 10 очками после четырех туров. В последних пяти играх команда набрала форму и выглядит весьма уверенно. На счету «Спортинга» 22 забитых гола за последние пять матчей, что подтверждает их атакующую мощь. Однако, несмотря на отличные результаты в атаке, «Спортинг» все же пропускает в среднем 1 гол за игру, что может сыграть на руку более мощным соперникам. Особое внимание стоит уделить лучшему бомбардиру команды, Виктору Дьокерешу, который в этом сезоне находится в отличной форме и уже забил 24 гола в 19 матчах.

Последние матчи «Спортинга»:

«Арсенал»

«Арсенал» не может похвастаться такой же стабильностью, как их соперники. С 7 очками в активе команда Микеля Артеты занимает 12-е место в своей группе. Поражение от «Интера» в последнем туре Лиги чемпионов (0:1) осложнило положение «Арсенала», но в премьер-лиге команда находится в неплохой форме, одержав несколько уверенных побед. Лучший бомбардир «Арсенала» – Кай Хавертц, забивший 7 голов в 17 матчах. Однако в последних пяти играх «Арсенал» забивает в среднем 1.4 гола за матч, что явно уступает атакующим показателям «Спортинга».

Последние матчи «Арсенала»:

Личные встречи

История личных встреч между «Спортингом» и «Арсеналом» довольно напряженная, с несколькими ничьими и минимальными победами одной из сторон. В последних двух играх между этими командами был зафиксирован результат 1:1, и в одном из матчей победу одержал «Спортинг» по итогам серии пенальти. Важно отметить, что эти встречи проходили в Лиге Европы, где команды были на более равных условиях. В Лиге чемпионов, однако, «Спортинг» имеет домашнее преимущество.

Последние встречи:

Лига Европы, 16.03.2023: «Арсенал» 1:1 «Спортинг» (серия пенальти 3:5)

Лига Европы, 09.03.2023: «Спортинг» 2:2 «Арсенал»

Лига Европы, 08.11.2018: «Арсенал» 0:0 «Спортинг»

Лига Европы, 25.10.2018: «Спортинг» 0:1 «Арсенал»

Статистика команд

«Спортинг»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 4.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 22

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия забитых голов: 30 матчей подряд

«Арсенал»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия побед: 4 матча подряд

Прогноз на матч «Спортинг» – «Арсенал»

Матч обещает быть динамичным, с акцентом на атаку с обеих сторон. «Спортинг» в последние недели демонстрирует высокую результативность и уверенную игру в атаке, в то время как «Арсенал» скорее ориентируется на компактную игру и защиту, с надеждой на контратаки. Однако при всех своих проблемах «Арсенал» будет бороться за выход в плей-офф, и это будет ключевым фактором в мотивации команды.

В домашнем матче «Спортинг» может использовать свою атакующую мощь, но «Арсенал» способен грамотно обороняться и вести игру по счету. Вероятно, что «Спортинг» останется фаворитом матча, но «Арсенал» вполне способен навязать борьбу и зацепить очки.

Рекомендации для ставок:

Победа «Спортинга» – коэффициент 2.10

Оба команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Спортинга» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом матча видится победа хозяев с минимальным преимуществом. Возможный точный счет – 2:1 в пользу «Спортинга».

Рекомендация: 2:1 в пользу «Спортинга» за 8.50.

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