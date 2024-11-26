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  • «Спортинг» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

«Спортинг» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

26 ноября 2024, 21:50
Спортинг
26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 5
Завершен
Арсенал
47' Г. Инасиу
7' Г. Мартинелли 22' К. Хаверц 45+1' Габриэль 65' Б. Сака (П) 82' Л. Троссард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
81
Франко Исраэль
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
23
Мортен Юльманн
(К) ОП
23
Жеовани Кенда
ПВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Спортинг
41
Диего Каллаи
ВР
1
Владан Ковачевич
ВР
66
Miguel Monteiro Alves
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
78
Мауру Коуту
ЛВ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-2-3-2
81
Исраэль
6
Сент-Джуст
2
Дьоманде
25
Инасиу
5
Морита
23
Юльманн
20
Араухо
23
Кенда
10
Эдвардс
7
Тринкау
14
Дьекереш
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
12
Тимбер
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
25
Инасиу
2
Рейс
2
Рейс
25
Инасиу
10
Эдвардс
21
Браганца
21
Браганца
10
Эдвардс
20
Араухо
10
Катамо
10
Катамо
20
Араухо
5
Морита
40
Хардер
40
Хардер
5
Морита
33
Калафьори
47
Зинченко
47
Зинченко
33
Калафьори
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Кивиор
6
Габриэль
41
Райс
23
Мерино
23
Мерино
41
Райс
8
Эдегор
18
Нванери
18
Нванери
8
Эдегор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
Остались в запасе
Спортинг
Арсенал
41
Диего Каллаи
ВР
1
Владан Ковачевич
ВР
66
Miguel Monteiro Alves
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
1
Владан Ковачевич
ВР
66
Miguel Monteiro Alves
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
50
Алешандре Бриту
ЦП
8
Жоау Симойнш
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Спортинг - Арсенал
1
1
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
6
8
Офсайды
0
1
Количество передач
497
459
Сейвы
4
8
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
0.91
3.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Спортинг» против «Арсенала», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Арсенал»

«Спортинг» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал Спортинг
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