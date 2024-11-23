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    • Прогноз на точный счет матча «Верес» – «Александрия», Премьер-лига Украины, 24 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Верес» – «Александрия», Премьер-лига Украины, 24 ноября 2024 года

    24 ноября на стадионе «Авангард» в Ровно «Верес» примет «Александрию» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют яркий футбол, что обещает зрелищный матч.

    «Верес»

    «Верес» занимает 8-е место с 15 очками и показывает стабильные результаты, не проигрывая в семи последних матчах. Команда демонстрирует уверенность на домашнем поле, включая победу над «Рухом» (2:0) в последнем туре. Луан Кампуш, лучший бомбардир команды с четырьмя голами, является главным мотором атак, а в последних пяти играх команда забила семь мячей. Однако защита допускает ошибки: «Верес» пропустил четыре гола за пять последних игр.

    Последние матчи «Вереса»:

    «Александрия»

    «Александрия» проводит выдающийся сезон, занимая 2-е место с 32 очками. Команда находится в отличной форме, выиграв четыре последних матча в чемпионате, включая разгромную победу над «Карпатами» (3:0). Александр Филиппов, забивший пять голов в 12 матчах, ведет за собой атаку команды, которая забила 11 мячей в последних пяти играх. «Александрия» имеет одну из лучших оборон в лиге, пропустив всего два гола за последние пять матчей.

    Последние матчи «Александрии»:

    Личные встречи

    Последние очные встречи демонстрируют конкурентный характер матчей: три из пяти завершились вничью, включая две игры на поле «Вереса» с одинаковым счетом 2:2. Однако «Александрия» не проигрывает в пяти последних матчах против «Вереса» и традиционно забивает в их ворота.

    Последние встречи:

    • «Верес» 2:2 «Александрия»
    • «Александрия» 1:0 «Верес»
    • «Верес» 2:2 «Александрия»

    Статистика

    «Верес»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений: 7 матчей подряд

    «Александрия»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия побед: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Верес» – «Александрия»

    «Александрия» выглядит сильнее благодаря мощной атаке и организованной обороне. «Верес», несмотря на свою устойчивость, скорее всего, столкнется с трудностями против более сильного соперника. Учитывая статистику, матч, вероятно, будет результативным, но преимущество останется за гостями.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Александрии» – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Александрии» за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом является победа гостей с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Александрии» за коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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