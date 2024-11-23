24 ноября на стадионе «Авангард» в Ровно «Верес» примет «Александрию» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют яркий футбол, что обещает зрелищный матч.
«Верес»
«Верес» занимает 8-е место с 15 очками и показывает стабильные результаты, не проигрывая в семи последних матчах. Команда демонстрирует уверенность на домашнем поле, включая победу над «Рухом» (2:0) в последнем туре. Луан Кампуш, лучший бомбардир команды с четырьмя голами, является главным мотором атак, а в последних пяти играх команда забила семь мячей. Однако защита допускает ошибки: «Верес» пропустил четыре гола за пять последних игр.
Последние матчи «Вереса»:
- «Верес» 2:0 «Рух»
- «Оболонь» 0:0 «Верес»
- «Верес» 2:1 «Оболонь» (Кубок)
- «Верес» 2:2 «Ворскла»
- «Черноморец» 1:1 «Верес»
«Александрия»
«Александрия» проводит выдающийся сезон, занимая 2-е место с 32 очками. Команда находится в отличной форме, выиграв четыре последних матча в чемпионате, включая разгромную победу над «Карпатами» (3:0). Александр Филиппов, забивший пять голов в 12 матчах, ведет за собой атаку команды, которая забила 11 мячей в последних пяти играх. «Александрия» имеет одну из лучших оборон в лиге, пропустив всего два гола за последние пять матчей.
Последние матчи «Александрии»:
- «Александрия» 3:0 «Карпаты»
- «Александрия» 1:0 «Полесье»
- «UCSA» 1:4 «Александрия» (Кубок)
- «Александрия» 2:1 «Ингулец»
- «Александрия» 1:0 «Ворскла»
Личные встречи
Последние очные встречи демонстрируют конкурентный характер матчей: три из пяти завершились вничью, включая две игры на поле «Вереса» с одинаковым счетом 2:2. Однако «Александрия» не проигрывает в пяти последних матчах против «Вереса» и традиционно забивает в их ворота.
Последние встречи:
- «Верес» 2:2 «Александрия»
- «Александрия» 1:0 «Верес»
- «Верес» 2:2 «Александрия»
Статистика
«Верес»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без поражений: 7 матчей подряд
«Александрия»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Серия побед: 4 матча подряд
Прогноз на матч «Верес» – «Александрия»
«Александрия» выглядит сильнее благодаря мощной атаке и организованной обороне. «Верес», несмотря на свою устойчивость, скорее всего, столкнется с трудностями против более сильного соперника. Учитывая статистику, матч, вероятно, будет результативным, но преимущество останется за гостями.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Александрии» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Александрии» за коэффициент 2.00.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом является победа гостей с минимальным перевесом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Александрии» за коэффициент 7.50.
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