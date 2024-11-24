Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Александрии», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Александрия»