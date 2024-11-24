24.11.2024, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
3-1-1-2-3
23
5
Шевченко
33
Гончаренко
3
Вовченко
7
Степанюк
8
Кльоц
8
Сикейра
11
Дахновский
27
Куция
89
Гайдучик
99
Кампос
3-4-2-1
1
Ермаков
4
Кравченко
44
Кампуш
24
Мартынюк
15
Мишнев
5
Калюжный
31
Шабанов
21
Беляев
55
Альвина
59
Козак
9
Филиппов
27
Куция
17
Протасевич
17
Протасевич
27
Куция
99
Кампос
27
27
99
Кампос
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
7
Степанюк
90
90
7
Степанюк
4
Кравченко
22
Скорко
22
Скорко
4
Кравченко
21
Беляев
10
Плакса
10
Плакса
21
Беляев
59
Козак
6
Ковалец
6
Ковалец
59
Козак
15
Мишнев
5
Жеовани
5
Жеовани
15
Мишнев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Остались в запасе
Верес
Александрия
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
30
Vladyslav Petrov
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
77
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
47
Богдан Когут
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
30
Vladyslav Petrov
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Верес - Александрия
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Александрии», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»