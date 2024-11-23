В воскресенье, 24 ноября, в 20-м туре Первой лиги сыграют «Черноморец» и КАМАЗ. Матч пройдет в Новороссийске, начало – в 14:00 (мск).
«Черноморец»
Команда Олега Василенко набрала 30 очков и располагается на 6-й позиции в Первой лиге. «Черноморец» добыл 9 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 27:25.
Последние результаты «Черноморца» в Первой лиге:
- 17.11.24 «Родина» – «Черноморец» – 0:1;
- 10.11.24 «Тюмень» – «Черноморец» – 1:4;
- 03.11.24 «Черноморец» – «Шинник» – 0:1.
КАМАЗ
КАМАЗ набрал 22 очка и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Ильдара Ахметзянова добыли 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 17:15.
Предыдущие результаты КАМАЗа в Первой лиге:
Очные встречи
- 07.09.24 КАМАЗ – «Черноморец» – 0:1 Первая лига;
- 20.04.24 КАМАЗ – «Черноморец» – 1:0 Первая лига;
- 18.10.23 «Черноморец» – КАМАЗ – 0:0, пен. 4:1 Кубок России;
- 27.08.23 «Черноморец» – КАМАЗ – 0:0 Первая лига;
- 01.04.12 «Черноморец» – КАМАЗ – 1:0 Первая лига.
Прогноз на матч «Черноморец» – КАМАЗ
Очные встречи команд не радуют обилием голов. Прогноз – ТМ (1,5) с коэффициентом 2.40.
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