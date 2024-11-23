В воскресенье, 24 ноября, в 20-м туре Первой лиги сыграют «Черноморец» и КАМАЗ. Матч пройдет в Новороссийске, начало – в 14:00 (мск).

«Черноморец»

Команда Олега Василенко набрала 30 очков и располагается на 6-й позиции в Первой лиге. «Черноморец» добыл 9 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 27:25.

Последние результаты «Черноморца» в Первой лиге:

КАМАЗ

КАМАЗ набрал 22 очка и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Ильдара Ахметзянова добыли 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 17:15.

Предыдущие результаты КАМАЗа в Первой лиге:

Очные встречи

07.09.24 КАМАЗ – «Черноморец» – 0:1 Первая лига;

20.04.24 КАМАЗ – «Черноморец» – 1:0 Первая лига;

18.10.23 «Черноморец» – КАМАЗ – 0:0, пен. 4:1 Кубок России;

27.08.23 «Черноморец» – КАМАЗ – 0:0 Первая лига;

01.04.12 «Черноморец» – КАМАЗ – 1:0 Первая лига.

Прогноз на матч «Черноморец» – КАМАЗ

Очные встречи команд не радуют обилием голов. Прогноз – ТМ (1,5) с коэффициентом 2.40.

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