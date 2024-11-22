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    • Прогноз на точный счет матча «Халидж» – «Аль-Хиляль», Высшая лига, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Халидж» – «Аль-Хиляль», Высшая лига, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе Prince Mohamed bin Fahd Stadium в рамках 11 тура Саудовской Высшей лиги состоится матч между «Халиджем» и «Аль-Хилялем». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, но каждая из них имеет свои сильные стороны, которые могут повлиять на результат этой игры.

    «Халидж»

    Команда занимает 6-е место в чемпионате с 16 очками. Подопечные тренера показывают уверенную игру в атаке, забивая в последних трех матчах подряд. Их результативность держится на уровне 2 голов за матч в последних пяти встречах. Лучший бомбардир команды – Абдулла Аль-Салем с 6 голами.

    «Халидж» набрал 9 очков в последних трех матчах, обыграв такие команды, как «Аль-Фатех» (2:1) и «Аль-Раэд» (4:0). Несмотря на успешные результаты, команда демонстрирует нестабильность в обороне, пропуская в среднем 1 гол за игру в последних пяти встречах.

    Последние матчи «Халиджа»:

    • «Аль-Фатех» 1:2 «Халидж»
    • «Халидж» 4:0 «Аль-Раэд»
    • «Аль-Вахда Мекка» 1:3 «Халидж»
    • «Халидж» 0:3 «Аль-Ахли Джидда»
    • «Халидж» 1:0 «Аль-Холуд»

    «Аль-Хиляль»

    Лидер чемпионата, занимающий 1-е место с 28 очками, является главным претендентом на титул. Команда непобедима в последних 16 матчах Высшей лиги, показывая мощную игру в атаке и надежную защиту. Лучший бомбардир – Александар Митрович, который забил 18 голов в 18 матчах, что делает его ключевым игроком предстоящей встречи.

    «Аль-Хиляль» стабильно забивает в каждом из последних 30 матчей, а их средняя результативность за последние пять игр составляет 2.6 гола за игру. Защитная линия команды также на высоте, пропуская в среднем 0.6 гола за игру за последние пять встреч.

    Последние матчи «Аль-Хиляля»:

    Личные встречи

    История очных противостояний полностью на стороне «Аль-Хиляля». Команда выиграла последние 11 матчей против «Халиджа», неизменно забивая в каждой встрече. В последних пяти играх между этими командами средняя разница мячей составляет 2.8 гола в пользу «Аль-Хиляля».

    Последние встречи:

    • «Халидж» 1:4 «Аль-Хиляль»
    • «Аль-Хиляль» 1:0 «Халидж»
    • «Аль-Хиляль» 2:0 «Халидж»
    • «Халидж» 0:2 «Аль-Хиляль»
    • «Аль-Хиляль» 4:0 «Халидж»

    Статистика

    «Халидж»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.0, пропускает – 1.0
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия забитых голов: 3 матча

    «Аль-Хиляль»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.6, пропускает – 0.6
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия побед: 16 матчей без поражений

    Прогноз на матч

    «Аль-Хиляль» является явным фаворитом встречи благодаря своей великолепной форме, превосходящей результативности и надeжной защите. «Халидж» может создать проблемы за счeт неплохой атаки, но разница в классе между командами очевидна. Ожидается уверенная победа гостей с минимальным шансом на сюрприз от хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аль-Хиляля» – коэффициент 1.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

    Рекомендация: победа «Аль-Хиляля» с точным счетом 3:1 за коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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