23.11.2024, суббота, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Халидж
Халидж
4-1-3-2
23
Сехич
32
Тиссеран
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
88
Аль-Сумайри
10
Мартинш
7
Фортунис
7
Нарей
15
Хамзи
9
Аль-Салем
4-2-2-2
37
Буну
2
Канселу
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Лоди
28
Канно
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
38
Леонардо
9
Митрович
15
Хамзи
33
Аль-Мутайри
33
Аль-Мутайри
15
Хамзи
39
Аль-Хамсл
14
Аль-Шаафи
14
Аль-Шаафи
39
Аль-Хамсл
88
Аль-Сумайри
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
88
Аль-Сумайри
7
Фортунис
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
7
Фортунис
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
15
Аль-Кахтани
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
15
Аль-Кахтани
2
Канселу
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
2
Канселу
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
38
Леонардо
Остались в запасе
Халидж
Аль-Хиляль
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Халидж - Аль-Хиляль
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
11
Нарушения
12
15
Офсайды
3
1
Количество передач
318
562
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Халидж» против «Аль-Хиляль», 11-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халидж» – «Аль-Хиляль»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
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Источник: «Бомбардир»