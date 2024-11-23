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  • «Халидж» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Халидж» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 18:50
Халидж
23.11.2024, суббота, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Аль-Хиляль
45' А. Аль-Салем 47' А. Аль-Салем 85' Ф. Мартинш
12' М. Леонардо 37' А. Митрович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К) ЛВ
88
Халед Аль-Сумайри
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Халед Нарей
ПВ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-3-2
23
Сехич
32
Тиссеран
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
88
Аль-Сумайри
10
Мартинш
7
Фортунис
7
Нарей
15
Хамзи
9
Аль-Салем
4-2-2-2
37
Буну
2
Канселу
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Лоди
28
Канно
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
38
Леонардо
9
Митрович
15
Хамзи
33
Аль-Мутайри
33
Аль-Мутайри
15
Хамзи
39
Аль-Хамсл
14
Аль-Шаафи
14
Аль-Шаафи
39
Аль-Хамсл
88
Аль-Сумайри
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
88
Аль-Сумайри
7
Фортунис
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
7
Фортунис
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
15
Аль-Кахтани
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
15
Аль-Кахтани
2
Канселу
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
2
Канселу
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
38
Леонардо
Остались в запасе
Халидж
Аль-Хиляль
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Халидж - Аль-Хиляль
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
11
Нарушения
12
15
Офсайды
3
1
Количество передач
318
562
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Халидж» против «Аль-Хиляль», 11-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халидж» – «Аль-Хиляль»

«Халидж» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Халидж
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