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    • Прогноз на точный счет матча «Карпаты» – «Колос», Премьер-лига Украины, 22 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Карпаты» – «Колос», Премьер-лига Украины, 22 ноября 2024 года

    22 ноября на стадионе «Украина» во Львове состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Украины между «Карпатами» и «Колосом». Обе команды намерены укрепить свои позиции в середине таблицы, что обещает плотную борьбу.

    «Карпаты»

    «Карпаты» занимают 7-е место в турнирной таблице с 18 очками и показывают неплохую форму на своем поле. В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила 4. Особенно ярко проявляет себя Амбросий Чачуа, лучший бомбардир команды, забивший 5 мячей в этом сезоне.

    Однако неудача в прошлом туре против «Александрии» (0:3) может сказаться на моральном состоянии команды. Тем не менее, «Карпаты» обычно уверенно играют дома, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.

    Последние матчи «Карпат»:

    «Колос»

    «Колос» занимает 11-е место с 13 очками и находится в стабильной форме, не проигрывая в трех последних матчах чемпионата. Команда показывает дисциплинированную игру в обороне, пропуская в среднем 0.60 гола за матч.

    Андрей Цуриков с двумя голами в сезоне ведет команду вперед, но общая результативность «Колоса» оставляет желать лучшего. Тем не менее, в последних матчах они демонстрируют умение добывать важные очки, даже против более сильных соперников.

    Последние матчи «Колоса»:

    Личные встречи

    История очных встреч говорит в пользу «Колоса», который побеждал в трех последних играх против «Карпат». Однако львовяне играют дома, где их результаты значительно лучше.

    Последние встречи:

    • «Колос» 2:1 «Карпаты»
    • «Карпаты» 1:2 «Колос»
    • «Колос» 1:0 «Карпаты»

    Статистика

    «Карпаты»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений дома: 5 из 7 матчей

    «Колос»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия без поражений: 3 матча подряд

    Прогноз на матч «Карпаты» – «Колос»

    Матч обещает быть упорным с минимальным количеством голов. Обе команды показывают надежную игру в защите, что может привести к равной борьбе на поле. Вероятно, исход встречи решится за счет одного или двух голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.30
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится минимальное количество голов с равным результатом.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.11.2024 11:07
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