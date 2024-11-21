22 ноября на стадионе «Украина» во Львове состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Украины между «Карпатами» и «Колосом». Обе команды намерены укрепить свои позиции в середине таблицы, что обещает плотную борьбу.

«Карпаты»

«Карпаты» занимают 7-е место в турнирной таблице с 18 очками и показывают неплохую форму на своем поле. В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила 4. Особенно ярко проявляет себя Амбросий Чачуа, лучший бомбардир команды, забивший 5 мячей в этом сезоне.

Однако неудача в прошлом туре против «Александрии» (0:3) может сказаться на моральном состоянии команды. Тем не менее, «Карпаты» обычно уверенно играют дома, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.

Последние матчи «Карпат»:

«Колос»

«Колос» занимает 11-е место с 13 очками и находится в стабильной форме, не проигрывая в трех последних матчах чемпионата. Команда показывает дисциплинированную игру в обороне, пропуская в среднем 0.60 гола за матч.

Андрей Цуриков с двумя голами в сезоне ведет команду вперед, но общая результативность «Колоса» оставляет желать лучшего. Тем не менее, в последних матчах они демонстрируют умение добывать важные очки, даже против более сильных соперников.

Последние матчи «Колоса»:

Личные встречи

История очных встреч говорит в пользу «Колоса», который побеждал в трех последних играх против «Карпат». Однако львовяне играют дома, где их результаты значительно лучше.

Последние встречи:

Статистика

«Карпаты»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия без поражений дома: 5 из 7 матчей

«Колос»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия без поражений: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Карпаты» – «Колос»

Матч обещает быть упорным с минимальным количеством голов. Обе команды показывают надежную игру в защите, что может привести к равной борьбе на поле. Вероятно, исход встречи решится за счет одного или двух голов.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.30

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальное количество голов с равным результатом.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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