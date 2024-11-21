22 ноября на стадионе «Украина» во Львове состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Украины между «Карпатами» и «Колосом». Обе команды намерены укрепить свои позиции в середине таблицы, что обещает плотную борьбу.
«Карпаты»
«Карпаты» занимают 7-е место в турнирной таблице с 18 очками и показывают неплохую форму на своем поле. В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила 4. Особенно ярко проявляет себя Амбросий Чачуа, лучший бомбардир команды, забивший 5 мячей в этом сезоне.
Однако неудача в прошлом туре против «Александрии» (0:3) может сказаться на моральном состоянии команды. Тем не менее, «Карпаты» обычно уверенно играют дома, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.
Последние матчи «Карпат»:
- «Александрия» 3:0 «Карпаты»
- «Карпаты» 3:0 «Левый берег»
- «Карпаты» 1:0 «Оболонь»
- «Рух» 0:1 «Карпаты»
«Колос»
«Колос» занимает 11-е место с 13 очками и находится в стабильной форме, не проигрывая в трех последних матчах чемпионата. Команда показывает дисциплинированную игру в обороне, пропуская в среднем 0.60 гола за матч.
Андрей Цуриков с двумя голами в сезоне ведет команду вперед, но общая результативность «Колоса» оставляет желать лучшего. Тем не менее, в последних матчах они демонстрируют умение добывать важные очки, даже против более сильных соперников.
Последние матчи «Колоса»:
- «Колос» 1:0 «Заря»
- «Колос» 1:1 «Кривбасс»
- «Ворскла» 0:1 «Колос»
- «Полесье» 1:1 «Колос»
Личные встречи
История очных встреч говорит в пользу «Колоса», который побеждал в трех последних играх против «Карпат». Однако львовяне играют дома, где их результаты значительно лучше.
Последние встречи:
- «Колос» 2:1 «Карпаты»
- «Карпаты» 1:2 «Колос»
- «Колос» 1:0 «Карпаты»
Статистика
«Карпаты»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без поражений дома: 5 из 7 матчей
«Колос»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия без поражений: 3 матча подряд
Прогноз на матч «Карпаты» – «Колос»
Матч обещает быть упорным с минимальным количеством голов. Обе команды показывают надежную игру в защите, что может привести к равной борьбе на поле. Вероятно, исход встречи решится за счет одного или двух голов.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.30
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится минимальное количество голов с равным результатом.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.
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