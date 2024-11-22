22.11.2024, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
4-1-3-2
12
Кемкин
28
Полегенько
4
Бабогло
47
Педросо
11
Мирошниченко
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
37
Бруниньо
9
26
Костенко
3-1-2-1-3
31
Пахолюк
16
Красники
4
Бондаренко
3
Козик
7
Демченко
9
Цуриков
10
Ореховский
10
Велетень
9
Боливар
7
Алефиренко
19
8
Чачуа
21
Клименко
21
Клименко
8
Чачуа
27
Очеретко
33
33
27
Очеретко
10
Велетень
75
Третьяков
75
Третьяков
10
Велетень
19
21
Безбородько
21
Безбородько
19
9
Боливар
81
Паулаускас
81
Паулаускас
9
Боливар
Остались в запасе
Карпаты
Колос
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Карпаты - Колос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Колоса», 14-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Колос»
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Источник: «Бомбардир»