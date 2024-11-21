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    • Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Аугсбург», Бундеслига, 22 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Аугсбург», Бундеслига, 22 ноября 2024 года

    22 ноября на «Альянц Арене» лидер Бундеслиги «Бавария» примет «Аугсбург» в рамках 11-го тура. Мюнхенцы демонстрируют безупречную форму и нацелены на очередную победу. «Аугсбург» в свою очередь постарается удивить фаворита за счет своей результативной игры в последних матчах.

    «Бавария»

    «Бавария» лидирует в чемпионате с 26 очками и лучшей разницей мячей (+26). Команда «Баварии» во главе с Харри Кейном, который забил 17 голов в 16 матчах, является самой результативной в лиге (33 гола). В последних 5 матчах «Бавария» забила 14 голов и не пропустила ни одного. На своем поле мюнхенцы традиционно уверенно доминируют над соперниками.

    Последние матчи «Баварии»:

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» занимает 13-е место с 12 очками, однако не проигрывает в 5 последних матчах. Команда активно действует в атаке и забила 13 голов в 5 играх, хотя ее оборона остается уязвимой. Лучший бомбардир «Аугсбурга» Алексис Клод-Морис отличился 4 раза в 6 матчах.

    Последние матчи «Аугсбурга»:

    Личные встречи

    История встреч между «Баварией» и «Аугсбургом» указывает на заметное преимущество хозяев. «Бавария» выиграла 4 последних очных матча, забивая минимум 3 гола за игру. Однако «Аугсбург» стабильно находит возможность отличиться, забивая в 5 последних встречах.

    Последние встречи:

    • «Аугсбург» 2:3 «Бавария»
    • «Бавария» 3:1 «Аугсбург»
    • «Бавария» 5:3 «Аугсбург»
    • «Аугсбург» 2:5 «Бавария»

    Прогноз на матч «Бавария» – «Аугсбург»

    Ожидается уверенное выступление «Баварии», учитывая их стабильную форму и надежность в обороне. «Аугсбург», хоть и показывает хорошую результативность, вряд ли сможет противопоставить что-то мощному лидеру чемпионата.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Баварии» с форой (-2.5) – коэффициент 1.90
    • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 3.5 – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 4.5 голов – коэффициент 2.20

    Рекомендация: Победа «Баварии» с форой (-2.5) за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    Вероятный итог встречи – уверенная победа хозяев с крупным счетом.

    Рекомендация: 4:1 в пользу «Баварии» за коэффициент 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.11.2024 10:42
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