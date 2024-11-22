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  • «Бавария» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

«Бавария» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

22 ноября 2024, 21:20
Бавария
22.11.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Аугсбург
63' Г. Кейн (П) 90+3' Г. Кейн (П) 90+5' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
(К) ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
3-3-2-1-1
22
Лабрович
6
Гаувелеув
13
Шлоттербек
5
Матсима
14
Вольф
10
Майер
13
Яннулис
16
Ониика
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
9
Тиц
19
Дэвис
23
Боэ
23
Боэ
19
Дэвис
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
13
Яннулис
22
Педерсен
22
Педерсен
13
Яннулис
14
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
14
Вольф
10
Майер
21
Кемюр
21
Кемюр
10
Майер
20
Клод-Морис
11
Варгас
11
Варгас
20
Клод-Морис
9
Тиц
99
Эссенде
99
Эссенде
9
Тиц
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Финн Дамен
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Бавария - Аугсбург
1
1
Всего ударов по воротам
33
2
Удары в створ
14
1
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
9
9
Офсайды
1
0
Количество передач
883
221
Сейвы
2
11
Точность передач %
91
69
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
23
2
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
3.77
0.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Аугсбурга», 11-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Аугсбург»

«Бавария» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Аугсбург Бавария
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