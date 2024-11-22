22.11.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
4-1-1-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
3-3-2-1-1
22
Лабрович
6
Гаувелеув
13
Шлоттербек
5
Матсима
14
Вольф
10
Майер
13
Яннулис
16
Ониика
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
9
Тиц
19
Дэвис
23
Боэ
23
Боэ
19
Дэвис
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
13
Яннулис
22
Педерсен
22
Педерсен
13
Яннулис
14
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
14
Вольф
10
Майер
21
Кемюр
21
Кемюр
10
Майер
20
Клод-Морис
11
Варгас
11
Варгас
20
Клод-Морис
9
Тиц
99
Эссенде
99
Эссенде
9
Тиц
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Финн Дамен
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Бавария - Аугсбург
1
1
Всего ударов по воротам
33
2
Удары в створ
14
1
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
9
9
Офсайды
1
0
Количество передач
883
221
Сейвы
2
11
Точность передач %
91
69
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
23
2
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
3.77
0.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Аугсбурга», 11-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Аугсбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»