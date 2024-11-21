Трансферные планы «Спартака», Кузяев не хочет обратно в «Зенит», рекорд Месси и другие новости

Месси повторил рекорд по голевым передачам на уровне сборных
Колумбийские болельщики высмеяли промах Кордобы в матче за сборную с помощью мемов
«Краснодар» рассматривает трансфер защитника «Рубина», но он вскоре перейдет в другой клуб РПЛ
Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Стало известно, за сколько «Локо» готов купить Зиньковского у «Спартака»
ЭСК признал ошибку судьи в пользу «Зенита» в матче с «Ахматом» и вынес решение по скандальной отмене гола «Краснодара» в ворота «Рубина»
Стало известно, какие позиции планирует усилить «Спартак» зимой
Стало известно, какую сумму получит каждый игрок сборной России за матчи с Брунеем и Сирией
Кузяев не хочет обратно в «Зенит»
Евсеев вернулся к работе и подробно описал нападение в Астрахани
Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE