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    • Прогноз на точный счет матча Швеция – Азербайджан, Лига наций, 19 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Швеция – Азербайджан, Лига наций, 19 ноября 2024 года

    19 ноября на Френдс Арене в Стокгольме Швеция встретится с Азербайджаном в рамках последнего тура Лиги наций. Швеция уверенно лидирует в своей группе и показывает отличную форму, в то время как Азербайджан испытывает трудности и занимает последнее место.

    Швеция

    Сборная Швеции занимает первое место с 13 очками после пяти туров и идет на серии без поражений в рамках турнира. В предыдущем матче Швеция обыграла Словакию со счетом 2:1. Команда Александера Исака, лучшего бомбардира сборной, стабильно забивает и уверенно контролирует ход матчей, что подтверждают 13 голов за последние пять встреч. Оборона Швеции также выглядит надежной, пропуская лишь 4 гола в последних пяти играх.

    Последние матчи Швеции:

    • Швеция 2:1 Словакия
    • Эстония 0:3 Швеция
    • Словакия 2:2 Швеция
    • Швеция 3:0 Эстония
    • Азербайджан 1:3 Швеция

    Азербайджан

    Азербайджан находится в тяжелом положении и занимает последнее место в группе с 1 очком. В прошлом матче команда сыграла вничью с Эстонией (0:0), но в последних играх она регулярно сталкивается с проблемами как в атаке, так и в обороне. Азербайджан пропустил 11 голов за последние пять матчей, забив лишь 3. Эмин Махмудов, лучший бомбардир команды, пока не может обеспечить стабильную результативность, и команде не удается контролировать ход игр.

    Последние матчи Азербайджана:

    • Азербайджан 0:0 Эстония
    • Азербайджан 1:3 Словакия
    • Эстония 3:1 Азербайджан
    • Словакия 2:0 Азербайджан
    • Азербайджан 1:3 Швеция

    Личные встречи

    Швеция стабильно побеждает Азербайджан в личных встречах, включая недавнюю победу в сентябре 2024 года со счетом 3:1. Азербайджану редко удается навязать борьбу шведам, что говорит о значительном превосходстве Швеции в этих матчах.

    Последние личные встречи:

    • Азербайджан 1:3 Швеция (Лига наций, 05.09.2024)
    • Швеция 5:0 Азербайджан (отбор Евро, 27.03.2023)
    • Швеция 3:0 Азербайджан (отбор ЧМ, 07.10.2001)

    Статистика

    Швеция:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Швеция не проигрывает в 6 последних матчах.

    Азербайджан:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Азербайджан не может выиграть в 5 последних матчах.

    Прогноз на матч Швеция – Азербайджан

    С учетом текущей формы обеих команд, Швеция выглядит явным фаворитом. Азербайджан показывает слабую игру в обороне, а Швеция стабильно забивает. Ожидается, что хозяева возьмут игру под контроль с первых минут и одержат уверенную победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Швеции – коэффициент 1.30
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65

    Рекомендация: Победа Швеции за коэффициент 1.30.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа Швеции со счетом 3:0, что отражает их доминирование и текущую форму Азербайджана.

    Рекомендация: 3:0 в пользу Швеции за коэффициент 7.00.

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    Швеция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    18.11.2024 11:57
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