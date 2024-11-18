19 ноября на Френдс Арене в Стокгольме Швеция встретится с Азербайджаном в рамках последнего тура Лиги наций. Швеция уверенно лидирует в своей группе и показывает отличную форму, в то время как Азербайджан испытывает трудности и занимает последнее место.
Швеция
Сборная Швеции занимает первое место с 13 очками после пяти туров и идет на серии без поражений в рамках турнира. В предыдущем матче Швеция обыграла Словакию со счетом 2:1. Команда Александера Исака, лучшего бомбардира сборной, стабильно забивает и уверенно контролирует ход матчей, что подтверждают 13 голов за последние пять встреч. Оборона Швеции также выглядит надежной, пропуская лишь 4 гола в последних пяти играх.
Последние матчи Швеции:
- Швеция 2:1 Словакия
- Эстония 0:3 Швеция
- Словакия 2:2 Швеция
- Швеция 3:0 Эстония
- Азербайджан 1:3 Швеция
Азербайджан
Азербайджан находится в тяжелом положении и занимает последнее место в группе с 1 очком. В прошлом матче команда сыграла вничью с Эстонией (0:0), но в последних играх она регулярно сталкивается с проблемами как в атаке, так и в обороне. Азербайджан пропустил 11 голов за последние пять матчей, забив лишь 3. Эмин Махмудов, лучший бомбардир команды, пока не может обеспечить стабильную результативность, и команде не удается контролировать ход игр.
Последние матчи Азербайджана:
- Азербайджан 0:0 Эстония
- Азербайджан 1:3 Словакия
- Эстония 3:1 Азербайджан
- Словакия 2:0 Азербайджан
- Азербайджан 1:3 Швеция
Личные встречи
Швеция стабильно побеждает Азербайджан в личных встречах, включая недавнюю победу в сентябре 2024 года со счетом 3:1. Азербайджану редко удается навязать борьбу шведам, что говорит о значительном превосходстве Швеции в этих матчах.
Последние личные встречи:
- Азербайджан 1:3 Швеция (Лига наций, 05.09.2024)
- Швеция 5:0 Азербайджан (отбор Евро, 27.03.2023)
- Швеция 3:0 Азербайджан (отбор ЧМ, 07.10.2001)
Статистика
Швеция:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Швеция не проигрывает в 6 последних матчах.
Азербайджан:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
- Азербайджан не может выиграть в 5 последних матчах.
Прогноз на матч Швеция – Азербайджан
С учетом текущей формы обеих команд, Швеция выглядит явным фаворитом. Азербайджан показывает слабую игру в обороне, а Швеция стабильно забивает. Ожидается, что хозяева возьмут игру под контроль с первых минут и одержат уверенную победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа Швеции – коэффициент 1.30
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65
Рекомендация: Победа Швеции за коэффициент 1.30.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа Швеции со счетом 3:0, что отражает их доминирование и текущую форму Азербайджана.
Рекомендация: 3:0 в пользу Швеции за коэффициент 7.00.
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