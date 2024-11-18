19 ноября на Френдс Арене в Стокгольме Швеция встретится с Азербайджаном в рамках последнего тура Лиги наций. Швеция уверенно лидирует в своей группе и показывает отличную форму, в то время как Азербайджан испытывает трудности и занимает последнее место.

Швеция

Сборная Швеции занимает первое место с 13 очками после пяти туров и идет на серии без поражений в рамках турнира. В предыдущем матче Швеция обыграла Словакию со счетом 2:1. Команда Александера Исака, лучшего бомбардира сборной, стабильно забивает и уверенно контролирует ход матчей, что подтверждают 13 голов за последние пять встреч. Оборона Швеции также выглядит надежной, пропуская лишь 4 гола в последних пяти играх.

Последние матчи Швеции:

Швеция 2:1 Словакия

Эстония 0:3 Швеция

Словакия 2:2 Швеция

Швеция 3:0 Эстония

Азербайджан 1:3 Швеция

Азербайджан

Азербайджан находится в тяжелом положении и занимает последнее место в группе с 1 очком. В прошлом матче команда сыграла вничью с Эстонией (0:0), но в последних играх она регулярно сталкивается с проблемами как в атаке, так и в обороне. Азербайджан пропустил 11 голов за последние пять матчей, забив лишь 3. Эмин Махмудов, лучший бомбардир команды, пока не может обеспечить стабильную результативность, и команде не удается контролировать ход игр.

Последние матчи Азербайджана:

Азербайджан 0:0 Эстония

Азербайджан 1:3 Словакия

Эстония 3:1 Азербайджан

Словакия 2:0 Азербайджан

Азербайджан 1:3 Швеция

Личные встречи

Швеция стабильно побеждает Азербайджан в личных встречах, включая недавнюю победу в сентябре 2024 года со счетом 3:1. Азербайджану редко удается навязать борьбу шведам, что говорит о значительном превосходстве Швеции в этих матчах.

Последние личные встречи:

Азербайджан 1:3 Швеция (Лига наций, 05.09.2024)

Швеция 5:0 Азербайджан (отбор Евро, 27.03.2023)

Швеция 3:0 Азербайджан (отбор ЧМ, 07.10.2001)

Статистика

Швеция:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Швеция не проигрывает в 6 последних матчах.

Азербайджан:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Азербайджан не может выиграть в 5 последних матчах.

Прогноз на матч Швеция – Азербайджан

С учетом текущей формы обеих команд, Швеция выглядит явным фаворитом. Азербайджан показывает слабую игру в обороне, а Швеция стабильно забивает. Ожидается, что хозяева возьмут игру под контроль с первых минут и одержат уверенную победу.

Рекомендации для ставок:

Победа Швеции – коэффициент 1.30

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65

Рекомендация: Победа Швеции за коэффициент 1.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа Швеции со счетом 3:0, что отражает их доминирование и текущую форму Азербайджана.

Рекомендация: 3:0 в пользу Швеции за коэффициент 7.00.

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