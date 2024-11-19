19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа C1, 6 тур
Лига наций, группа C1, 6 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Швеция
Швеция
2-1-3-2-2
12
Йоханссон
5
Гудмундссон
15
Старфельт
16
Карлстрем
13
Сема
14
Салетрос
18
Аяри
19
Нанаси
21
Кулушевски
9
Исак
17
Дьекереш
3-1-1-1-4
23
Джафаров
2
Сейдиев
4
Мустафазаде
15
Гусейнов
20
Исаев
7
Диниев
11
Кекчу
5
Кривоцюк
10
Эмрели
19
Ахундзаде
7
Байрамов
18
Аяри
6
Хольм
6
Хольм
18
Аяри
16
Карлстрем
7
Бергвалл
7
Бергвалл
16
Карлстрем
19
Нанаси
10
Форсберг
10
Форсберг
19
Нанаси
17
Дьекереш
17
Лидберг
17
Лидберг
17
Дьекереш
15
Гусейнов
21
Алиев
21
Алиев
15
Гусейнов
2
Сейдиев
15
Гусейнов
15
Гусейнов
2
Сейдиев
20
Исаев
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
20
Исаев
Остались в запасе
Швеция
Азербайджан
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
18
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
20
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
4
Henrik Castegren
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
Главный тренер
Янне Андерссон
1
Nicat Mehbalyev
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
18
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
20
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
4
Henrik Castegren
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
Остались в запасе
1
Nicat Mehbalyev
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Швеция - Азербайджан
1
5
Всего ударов по воротам
34
4
Удары в створ
14
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
12
1
Нарушения
10
16
Офсайды
3
2
Количество передач
576
311
Сейвы
3
8
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
13
0
Удары из пределов штрафной
23
0
Удары из-за пределов штрафной
11
4
Смотреть прямую трансляцию матча Швеция против Азербайджана, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швеция – Азербайджан
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»