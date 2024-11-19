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  • Швеция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

Швеция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

19 ноября 2024, 21:35
Швеция
19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа C1, 6 тур
6 : 0
Завершен
Азербайджан
10' Д. Кулушевски 26' В. Дьекереш 37' В. Дьекереш 57' Д. Кулушевски 58' В. Дьекереш 70' В. Дьекереш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
18
Ясин Аяри
ЦП
14
Антон Салетрос
ЦП
21
Деян Кулушевски
(К) ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Азербайджан
23
Рза Джафаров
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К) ЦЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
20
Алексей Исаев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Швеция
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
18
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
20
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
4
Henrik Castegren
ЦЗ
6
Эмиль Хольм
ПЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
7
Лукас Бергвалл
АП
17
Исак Лидберг
ЦФ
Азербайджан
1
Nicat Mehbalyev
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
21
Замик Алиев
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
2-1-3-2-2
12
Йоханссон
5
Гудмундссон
15
Старфельт
16
Карлстрем
13
Сема
14
Салетрос
18
Аяри
19
Нанаси
21
Кулушевски
9
Исак
17
Дьекереш
3-1-1-1-4
23
Джафаров
2
Сейдиев
4
Мустафазаде
15
Гусейнов
20
Исаев
7
Диниев
11
Кекчу
5
Кривоцюк
10
Эмрели
19
Ахундзаде
7
Байрамов
18
Аяри
6
Хольм
6
Хольм
18
Аяри
16
Карлстрем
7
Бергвалл
7
Бергвалл
16
Карлстрем
19
Нанаси
10
Форсберг
10
Форсберг
19
Нанаси
17
Дьекереш
17
Лидберг
17
Лидберг
17
Дьекереш
15
Гусейнов
21
Алиев
21
Алиев
15
Гусейнов
2
Сейдиев
15
Гусейнов
15
Гусейнов
2
Сейдиев
20
Исаев
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
20
Исаев
Остались в запасе
Швеция
Азербайджан
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
18
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
20
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
4
Henrik Castegren
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
Главный тренер
Янне Андерссон
1
Nicat Mehbalyev
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
18
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
20
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
4
Henrik Castegren
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
Остались в запасе
1
Nicat Mehbalyev
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Швеция - Азербайджан
1
5
Всего ударов по воротам
34
4
Удары в створ
14
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
12
1
Нарушения
10
16
Офсайды
3
2
Количество передач
576
311
Сейвы
3
8
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
13
0
Удары из пределов штрафной
23
0
Удары из-за пределов штрафной
11
4

Смотреть прямую трансляцию матча Швеция против Азербайджана, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швеция – Азербайджан

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Азербайджан Швеция
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