18 ноября на стадионе Полюд в Сплите состоится матч 6-го тура Лиги наций между сборными Хорватии и Португалии. Хорватия, находящаяся на втором месте в группе, принимает лидера турнира Португалию. Обе команды находятся в верхней части таблицы и демонстрируют высокую результативность, что обещает зрелищное противостояние.

Хорватия

Сборная Хорватии занимает второе место с 7 очками после пяти туров. В последних матчах команда показывает нестабильные результаты, включая поражение от Шотландии (0:1). Однако Хорватия достаточно надежна на домашнем поле и не проигрывает дома в последних шести матчах. Лидер команды Андрей Крамарич, с 11 голами в 34 играх, остаeтся ключевым игроком в атаке. В последних пяти играх Хорватия забила 7 голов и пропустила 7, демонстрируя как атакующий потенциал, так и уязвимость в обороне.

Последние матчи Хорватии:

Шотландия 1:0 Хорватия

Польша 3:3 Хорватия

Хорватия 2:1 Шотландия

Хорватия 1:0 Польша

Португалия 2:1 Хорватия

Португалия

Португалия, уверенно лидируя в группе с 13 очками, не проигрывает в пяти последних матчах, включая недавнюю победу над Польшей со счетом 5:1. Команда обладает сильной атакой, забив 12 голов за последние пять игр, а Криштиану Роналду с 24 голами в 35 матчах остаeтся главным бомбардиром сборной. При этом Португалия также демонстрирует высокую дисциплину в обороне, пропустив лишь 4 гола за последние пять матчей.

Последние матчи Португалии:

Португалия 5:1 Польша

Шотландия 0:0 Португалия

Польша 1:3 Португалия

Португалия 2:1 Шотландия

Португалия 2:1 Хорватия

Личные встречи

Португалия традиционно играет успешно против Хорватии, не проигрывая в 8 из 9 последних встреч. В последнем матче Лиги наций, состоявшемся в сентябре 2024 года, Португалия выиграла у Хорватии со счeтом 2:1. Примечательно, что Португалия стабильно забивает в матчах против этого соперника, что подтверждает еe атакующий потенциал.

Последние личные встречи:

Португалия 2:1 Хорватия (Лига наций, 05.09.2024)

Португалия 1:2 Хорватия (товарищеский матч, 08.06.2024)

Хорватия 2:3 Португалия (Лига наций, 17.11.2020)

Португалия 4:1 Хорватия (Лига наций, 05.09.2020)

Португалия 1:1 Хорватия (товарищеский матч, 06.09.2018)

Статистика

Хорватия:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Хорватия не проигрывает в 6 последних матчах дома.

Португалия:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Португалия не проигрывает в 5 последних матчах Лиги наций.

Прогноз на матч Хорватия – Португалия

С учeтом статистики и текущей формы команд, Португалия выглядит фаворитом матча, благодаря более стабильной игре в атаке и сильной обороне. Хорватия имеет шансы отличиться, особенно играя на домашнем стадионе, но в защите команда имеет слабые стороны, которые могут быть использованы португальской атакой. Ожидается результативный матч с шансами на победу Португалии.

Рекомендации для ставок:

Победа Португалии – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Рекомендация: Победа Португалии за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа Португалии со счeтом 2:1, с учетом их сильной атаки и возможных трудностей Хорватии в обороне.

Рекомендация: 2:1 в пользу Португалии за коэффициент 7.00.

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