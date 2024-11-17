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    • Прогноз на точный счет матча Хорватия – Португалия, Лига наций, 18 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Хорватия – Португалия, Лига наций, 18 ноября 2024 года

    18 ноября на стадионе Полюд в Сплите состоится матч 6-го тура Лиги наций между сборными Хорватии и Португалии. Хорватия, находящаяся на втором месте в группе, принимает лидера турнира Португалию. Обе команды находятся в верхней части таблицы и демонстрируют высокую результативность, что обещает зрелищное противостояние.

    Хорватия

    Сборная Хорватии занимает второе место с 7 очками после пяти туров. В последних матчах команда показывает нестабильные результаты, включая поражение от Шотландии (0:1). Однако Хорватия достаточно надежна на домашнем поле и не проигрывает дома в последних шести матчах. Лидер команды Андрей Крамарич, с 11 голами в 34 играх, остаeтся ключевым игроком в атаке. В последних пяти играх Хорватия забила 7 голов и пропустила 7, демонстрируя как атакующий потенциал, так и уязвимость в обороне.

    Последние матчи Хорватии:

    • Шотландия 1:0 Хорватия
    • Польша 3:3 Хорватия
    • Хорватия 2:1 Шотландия
    • Хорватия 1:0 Польша
    • Португалия 2:1 Хорватия

    Португалия

    Португалия, уверенно лидируя в группе с 13 очками, не проигрывает в пяти последних матчах, включая недавнюю победу над Польшей со счетом 5:1. Команда обладает сильной атакой, забив 12 голов за последние пять игр, а Криштиану Роналду с 24 голами в 35 матчах остаeтся главным бомбардиром сборной. При этом Португалия также демонстрирует высокую дисциплину в обороне, пропустив лишь 4 гола за последние пять матчей.

    Последние матчи Португалии:

    • Португалия 5:1 Польша
    • Шотландия 0:0 Португалия
    • Польша 1:3 Португалия
    • Португалия 2:1 Шотландия
    • Португалия 2:1 Хорватия

    Личные встречи

    Португалия традиционно играет успешно против Хорватии, не проигрывая в 8 из 9 последних встреч. В последнем матче Лиги наций, состоявшемся в сентябре 2024 года, Португалия выиграла у Хорватии со счeтом 2:1. Примечательно, что Португалия стабильно забивает в матчах против этого соперника, что подтверждает еe атакующий потенциал.

    Последние личные встречи:

    • Португалия 2:1 Хорватия (Лига наций, 05.09.2024)
    • Португалия 1:2 Хорватия (товарищеский матч, 08.06.2024)
    • Хорватия 2:3 Португалия (Лига наций, 17.11.2020)
    • Португалия 4:1 Хорватия (Лига наций, 05.09.2020)
    • Португалия 1:1 Хорватия (товарищеский матч, 06.09.2018)

    Статистика

    Хорватия:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Хорватия не проигрывает в 6 последних матчах дома.

    Португалия:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Португалия не проигрывает в 5 последних матчах Лиги наций.

    Прогноз на матч Хорватия – Португалия

    С учeтом статистики и текущей формы команд, Португалия выглядит фаворитом матча, благодаря более стабильной игре в атаке и сильной обороне. Хорватия имеет шансы отличиться, особенно играя на домашнем стадионе, но в защите команда имеет слабые стороны, которые могут быть использованы португальской атакой. Ожидается результативный матч с шансами на победу Португалии.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Португалии – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

    Рекомендация: Победа Португалии за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа Португалии со счeтом 2:1, с учетом их сильной атаки и возможных трудностей Хорватии в обороне.

    Рекомендация: 2:1 в пользу Португалии за коэффициент 7.00.

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    Хорватия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2024 10:14
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