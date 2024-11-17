18 ноября на стадионе Полюд в Сплите состоится матч 6-го тура Лиги наций между сборными Хорватии и Португалии. Хорватия, находящаяся на втором месте в группе, принимает лидера турнира Португалию. Обе команды находятся в верхней части таблицы и демонстрируют высокую результативность, что обещает зрелищное противостояние.
Хорватия
Сборная Хорватии занимает второе место с 7 очками после пяти туров. В последних матчах команда показывает нестабильные результаты, включая поражение от Шотландии (0:1). Однако Хорватия достаточно надежна на домашнем поле и не проигрывает дома в последних шести матчах. Лидер команды Андрей Крамарич, с 11 голами в 34 играх, остаeтся ключевым игроком в атаке. В последних пяти играх Хорватия забила 7 голов и пропустила 7, демонстрируя как атакующий потенциал, так и уязвимость в обороне.
Последние матчи Хорватии:
- Шотландия 1:0 Хорватия
- Польша 3:3 Хорватия
- Хорватия 2:1 Шотландия
- Хорватия 1:0 Польша
- Португалия 2:1 Хорватия
Португалия
Португалия, уверенно лидируя в группе с 13 очками, не проигрывает в пяти последних матчах, включая недавнюю победу над Польшей со счетом 5:1. Команда обладает сильной атакой, забив 12 голов за последние пять игр, а Криштиану Роналду с 24 голами в 35 матчах остаeтся главным бомбардиром сборной. При этом Португалия также демонстрирует высокую дисциплину в обороне, пропустив лишь 4 гола за последние пять матчей.
Последние матчи Португалии:
- Португалия 5:1 Польша
- Шотландия 0:0 Португалия
- Польша 1:3 Португалия
- Португалия 2:1 Шотландия
- Португалия 2:1 Хорватия
Личные встречи
Португалия традиционно играет успешно против Хорватии, не проигрывая в 8 из 9 последних встреч. В последнем матче Лиги наций, состоявшемся в сентябре 2024 года, Португалия выиграла у Хорватии со счeтом 2:1. Примечательно, что Португалия стабильно забивает в матчах против этого соперника, что подтверждает еe атакующий потенциал.
Последние личные встречи:
- Португалия 2:1 Хорватия (Лига наций, 05.09.2024)
- Португалия 1:2 Хорватия (товарищеский матч, 08.06.2024)
- Хорватия 2:3 Португалия (Лига наций, 17.11.2020)
- Португалия 4:1 Хорватия (Лига наций, 05.09.2020)
- Португалия 1:1 Хорватия (товарищеский матч, 06.09.2018)
Статистика
Хорватия:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Хорватия не проигрывает в 6 последних матчах дома.
Португалия:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Португалия не проигрывает в 5 последних матчах Лиги наций.
Прогноз на матч Хорватия – Португалия
С учeтом статистики и текущей формы команд, Португалия выглядит фаворитом матча, благодаря более стабильной игре в атаке и сильной обороне. Хорватия имеет шансы отличиться, особенно играя на домашнем стадионе, но в защите команда имеет слабые стороны, которые могут быть использованы португальской атакой. Ожидается результативный матч с шансами на победу Португалии.
Рекомендации для ставок:
- Победа Португалии – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
Рекомендация: Победа Португалии за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа Португалии со счeтом 2:1, с учетом их сильной атаки и возможных трудностей Хорватии в обороне.
Рекомендация: 2:1 в пользу Португалии за коэффициент 7.00.
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