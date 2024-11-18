18.11.2024, понедельник, 22:45
Лига наций, группа A1, 6 тур
Лига наций, группа A1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Хорватия
Хорватия
4-3-1-2
1
Ливакович
19
Соса
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
6
Шутало
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
14
Перишич
20
Матанович
9
Крамарич
4-1-1-3-1
12
Са
20
Канселу
2
Семеду
4
Араужо
19
Мендеш
13
Вейга
23
Витинья
16
Отавио
15
Невеш
7
Леау
11
Феликс
19
Соса
18
Якич
18
Якич
19
Соса
10
Модрич
8
Моро
8
Моро
10
Модрич
14
Перишич
21
Сучич
21
Сучич
14
Перишич
8
Ковачич
15
Пашалич
15
Пашалич
8
Ковачич
20
Матанович
11
Будимир
11
Будимир
20
Матанович
4
Араужо
14
Джало
14
Джало
4
Араужо
19
Мендеш
2
Далот
2
Далот
19
Мендеш
16
Отавио
14
Консейсау
14
Консейсау
16
Отавио
7
Леау
18
Силва
18
Силва
7
Леау
Остались в запасе
Хорватия
Португалия
23
Ивица Ивушич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
13
Никола Влашич
АП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
5
Саму Кошта
ОП
13
Жеовани Кенда
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
13
Никола Влашич
АП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
5
Саму Кошта
ОП
13
Жеовани Кенда
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Хорватия - Португалия
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
8
8
Офсайды
2
1
Количество передач
447
608
Сейвы
4
6
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия против Португалии, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Португалия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»