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  • Хорватия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

Хорватия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

18 ноября 2024, 21:35
Хорватия
18.11.2024, понедельник, 22:45
Лига наций, группа A1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Португалия
65' Й. Гвардиол
33' Ж. Феликс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
10
Лука Модрич
(К) ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Португалия
12
Жозе Са
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Жоау Канселу
(К) ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
13
Ренату Вейга
ОП
23
Витинья
ЦП
16
Отавио
АП
15
Жоау Невеш
АП
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
8
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Португалия
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Саму Кошта
ОП
13
Жеовани Кенда
ПВ
14
Франсишку Консейсау
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
18
Фабиу Силва
ЦФ
4-3-1-2
1
Ливакович
19
Соса
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
6
Шутало
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
14
Перишич
20
Матанович
9
Крамарич
4-1-1-3-1
12
Са
20
Канселу
2
Семеду
4
Араужо
19
Мендеш
13
Вейга
23
Витинья
16
Отавио
15
Невеш
7
Леау
11
Феликс
19
Соса
18
Якич
18
Якич
19
Соса
10
Модрич
8
Моро
8
Моро
10
Модрич
14
Перишич
21
Сучич
21
Сучич
14
Перишич
8
Ковачич
15
Пашалич
15
Пашалич
8
Ковачич
20
Матанович
11
Будимир
11
Будимир
20
Матанович
4
Араужо
14
Джало
14
Джало
4
Араужо
19
Мендеш
2
Далот
2
Далот
19
Мендеш
16
Отавио
14
Консейсау
14
Консейсау
16
Отавио
7
Леау
18
Силва
18
Силва
7
Леау
Остались в запасе
Хорватия
Португалия
23
Ивица Ивушич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
13
Никола Влашич
АП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
5
Саму Кошта
ОП
13
Жеовани Кенда
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
13
Никола Влашич
АП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
5
Саму Кошта
ОП
13
Жеовани Кенда
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Хорватия - Португалия
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
8
8
Офсайды
2
1
Количество передач
447
608
Сейвы
4
6
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия против Португалии, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Португалия

Хорватия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Португалия Хорватия
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