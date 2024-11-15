16 ноября на стадионе Кадир Хас в Турции пройдет важный матч Лиги наций между лидерами группы – Турцией и Уэльсом. Турция возглавляет таблицу с 10 очками, а Уэльс отстает всего на 2 балла, занимая вторую строчку. Оба коллектива подойдут к игре с сериями без поражений, что обещает напряженное противостояние.
Турция
Турция демонстрирует уверенную игру, одержав три победы подряд. Последний матч против Исландии завершился эффектной победой 4:2, что подчеркивает атакующий потенциал команды. Турция в последних пяти играх забила девять голов, в среднем – 1.8 за матч, но и пропускает в среднем один гол. Лучший бомбардир Турции, Керем Актюркоглу, забил 10 голов в 28 матчах, и его результативность может стать ключевым фактором в этом матче.
Последние матчи Турции:
- Исландия 2:4 Турция
- Турция 1:0 Черногория
- Турция 3:1 Исландия
- Уэльс 0:0 Турция
- Нидерланды 2:1 Турция (Чемпионат Европы)
Уэльс
Сборная Уэльса, в свою очередь, также не проигрывает в последних четырех матчах Лиги наций. Их последняя игра завершилась победой над Черногорией 1:0, что продемонстрировало их способность играть от обороны. Однако Уэльс пропускает в среднем 1.4 гола за игру в последних матчах, что является слабым местом. В атаке команда полагается на Харри Уилсона, лучшего бомбардира с семью голами в 25 играх. В последних пяти матчах Уэльс забил пять голов, что соответствует средней результативности в один гол за матч.
Последние матчи Уэльса:
- Уэльс 1:0 Черногория
- Исландия 2:2 Уэльс
- Черногория 1:2 Уэльс
- Уэльс 0:0 Турция
- Словакия 4:0 Уэльс (Товарищеский матч)
Личные встречи
Последняя встреча команд в сентябре завершилась нулевой ничьей. В предыдущих матчах Турция чаще выходила победителем, но встречи часто получались напряженными и закрытыми. В последних семи встречах Турция не проигрывала пять раз, что придает ей психологическое преимущество. Ожидается, что и на этот раз команды покажут борьбу в защите, но Турция выглядит более уверенной в атаке.
Статистика
Турция
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.8, пропускает – 1.0
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Турция побеждает в 3 последних матчах
Уэльс
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.0, пропускает – 1.4
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Уэльс не проигрывает в 4 последних матчах Лиги наций
Прогноз на матч Турция – Уэльс
Турция подходит к матчу в статусе фаворита, имея более стабильную и результативную атаку. Уэльс, вероятно, сыграет от обороны, пытаясь минимизировать шансы Турции на быстрые контратаки. Впрочем, мощная игра хозяев и их возможность использовать моменты дают им преимущество. Уэльс может оказать сопротивление, но шансы на успех больше у Турции.
Рекомендации для ставок:
- Победа Турции – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа Турции за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа Турции со счетом 2:0.
Рекомендация: 2:0 в пользу Турции за коэффициент 6.50.
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