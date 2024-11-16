Составы команд
Турция
Турция
4-3-3
1
Гюнок
13
Эльмали
3
Демирал
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
10
Чалханоглу
19
Акгюн
6
Кекчю
21
Йилмаз
10
Гюлер
7
Актюркоглу
4-3-3
1
Дарлоу
14
Робертс
3
Уильямс
6
Родон
4
Дэвис
22
Шихан
17
Джеймс
18
Харрис
19
Томас
8
Уилсон
11
Джонсон
10
Гюлер
22
Айхан
22
Айхан
10
Гюлер
13
Эльмали
2
Челик
2
Челик
13
Эльмали
10
Чалханоглу
16
Юкшек
16
Юкшек
10
Чалханоглу
21
Йилмаз
9
Унал
9
Унал
21
Йилмаз
11
Джонсон
9
Кумас
9
Кумас
11
Джонсон
18
Харрис
20
Джеймс
20
Джеймс
18
Харрис
17
Джеймс
7
Брукс
7
Брукс
17
Джеймс
19
Томас
10
Куллен
10
Куллен
19
Томас
Остались в запасе
Турция
Уэльс
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
21
Догукан Хасполат
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
21
Том Кинг
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Эмирхан Топджу
ЦЗ
21
Догукан Хасполат
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
6
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
16
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Турция - Уэльс
1
2
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
13
10
Офсайды
1
2
Количество передач
551
330
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
13
1
Смотреть прямую трансляцию матча Турция против Уэльса, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Уэльс
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»