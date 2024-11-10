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    • «Родина» – «Чайка»: прогноз на матч 18-го тура российской Первой лиги, 10 ноября 2024 года

    «Родина» – «Чайка»: прогноз на матч 18-го тура российской Первой лиги, 10 ноября 2024 года

    10 ноября 2024 года в 19:30 по московскому времени в рамках 18-го тура Первой лиги пройдет матч между командами «Родина» и «Чайка».

    «Родина»

    «Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице с 21 очком после 17 матчей. Команда имеет 4 победы, 9 ничьих и 4 поражения, разница мячей 0 (16 забито, 16 пропущено). Последние три игры:

    «Чайка»

    «Чайка» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков за 17 матчей. У команды 6 побед, 7 ничьих и 4 поражения, разница мячей +3 (23 забито, 20 пропущено). Последние три игры:

    Очные встречи

    • 11.08.24: «Чайка» – «Родина» 2:2;
    • 09.02.23: «Родина» – «Чайка» 1:2 (товарищеский матч).

    Прогноз на матч «Родина» – «Чайка»

    Гости выглядят фаворитом предстоящей встречи – команда до поражения от «Шинника» в Кубке России выдала четырехматчевую серию без поражений, а в предыдущем туре Первой лиги команда обыграла «Тюмень». «Родина» же не побеждает уже в семи играх кряду. Наш прогноз – победа «Чайки» или ничья (1.93).

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2024 10:14
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