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    • Прогноз на точный счет матча «Хайденхайм» – «Вольфсбург», Бундеслига, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Хайденхайм» – «Вольфсбург», Бундеслига, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на «Фойт-Арене» пройдет матч 10-го тура Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» примет «Вольфсбург». Обе команды борются за улучшение турнирных позиций и покажут стремление прервать свои серии неудач в последних матчах.

    «Хайденхайм»

    «Хайденхайм» занимает 12-е место с 10 очками после 9 туров и пока не может показать стабильных результатов. Команда не выигрывает в четырех последних матчах Бундеслиги, а в последнем туре уступила «Хольштайн Киль» (0:1). Лидер атак «Хайденхайма» Максимилиан Бройниг забил 5 голов в 12 матчах. Команда обладает умеренной результативностью: за последние пять игр забито 4 гола, пропущено 3, что указывает на надeжную защиту, но не самый яркий стиль игры в нападении.

    Последние матчи «Хайденхайма»:

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» идет на 14-м месте с 9 очками после 9 туров. Команда также показывает нестабильные результаты и не выигрывает в трех последних матчах в чемпионате, включая ничью с «Аугсбургом» (1:1). Йонас Винд, лучший бомбардир «Вольфсбурга» с 4 голами, активно поддерживает атакующие усилия команды. В последних пяти играх «Вольфсбург» забил 7 голов и пропустил 6, что указывает на склонность к открытой игре с высокими рисками.

    Последние матчи «Вольфсбурга»:

    Личные встречи

    «Вольфсбург» имеет хорошую статистику в последних встречах с «Хайденхаймом»: команда не проигрывает в пяти последних матчах против этого соперника. При этом «Вольфсбург» стабильно забивает в этих матчах, что повышает вероятность очередного результативного противостояния.

    Последние встречи:

    • «Хайденхайм» 1:1 «Вольфсбург»
    • «Вольфсбург» 2:0 «Хайденхайм»
    • «Хайденхайм» 0:1 «Вольфсбург» (Кубок)

    Статистика

    «Хайденхайм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Без побед: 4 матча подряд

    «Вольфсбург»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия без побед: 3 матча

    Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Вольфсбург»

    Учитывая текущие показатели команд и их стиль игры, матч обещает быть напряженным. «Вольфсбург» выглядит более результативной командой и имеет шансы на минимальную победу за счет стабильной атаки и уверенной статистики в личных встречах. Однако «Хайденхайм», играя дома, также постарается навязать свой ритм игры.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 2.45
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Вольфсбурга» за коэффициент 2.45.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Вольфсбурга» за 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 11:52
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