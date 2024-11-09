10 ноября на «Фойт-Арене» пройдет матч 10-го тура Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» примет «Вольфсбург». Обе команды борются за улучшение турнирных позиций и покажут стремление прервать свои серии неудач в последних матчах.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» занимает 12-е место с 10 очками после 9 туров и пока не может показать стабильных результатов. Команда не выигрывает в четырех последних матчах Бундеслиги, а в последнем туре уступила «Хольштайн Киль» (0:1). Лидер атак «Хайденхайма» Максимилиан Бройниг забил 5 голов в 12 матчах. Команда обладает умеренной результативностью: за последние пять игр забито 4 гола, пропущено 3, что указывает на надeжную защиту, но не самый яркий стиль игры в нападении.

Последние матчи «Хайденхайма»:

«Вольфсбург» идет на 14-м месте с 9 очками после 9 туров. Команда также показывает нестабильные результаты и не выигрывает в трех последних матчах в чемпионате, включая ничью с «Аугсбургом» (1:1). Йонас Винд, лучший бомбардир «Вольфсбурга» с 4 голами, активно поддерживает атакующие усилия команды. В последних пяти играх «Вольфсбург» забил 7 голов и пропустил 6, что указывает на склонность к открытой игре с высокими рисками.

Последние матчи «Вольфсбурга»:

Личные встречи

«Вольфсбург» имеет хорошую статистику в последних встречах с «Хайденхаймом»: команда не проигрывает в пяти последних матчах против этого соперника. При этом «Вольфсбург» стабильно забивает в этих матчах, что повышает вероятность очередного результативного противостояния.

Последние встречи:

«Хайденхайм» 1:1 «Вольфсбург»

«Вольфсбург» 2:0 «Хайденхайм»

«Хайденхайм» 0:1 «Вольфсбург» (Кубок)

Статистика

«Хайденхайм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Без побед: 4 матча подряд

«Вольфсбург»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без побед: 3 матча

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Вольфсбург»

Учитывая текущие показатели команд и их стиль игры, матч обещает быть напряженным. «Вольфсбург» выглядит более результативной командой и имеет шансы на минимальную победу за счет стабильной атаки и уверенной статистики в личных встречах. Однако «Хайденхайм», играя дома, также постарается навязать свой ритм игры.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 2.45

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Вольфсбурга» за коэффициент 2.45.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Вольфсбурга» за 7.50.

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