10 ноября на «Фойт-Арене» пройдет матч 10-го тура Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» примет «Вольфсбург». Обе команды борются за улучшение турнирных позиций и покажут стремление прервать свои серии неудач в последних матчах.
«Хайденхайм»
«Хайденхайм» занимает 12-е место с 10 очками после 9 туров и пока не может показать стабильных результатов. Команда не выигрывает в четырех последних матчах Бундеслиги, а в последнем туре уступила «Хольштайн Киль» (0:1). Лидер атак «Хайденхайма» Максимилиан Бройниг забил 5 голов в 12 матчах. Команда обладает умеренной результативностью: за последние пять игр забито 4 гола, пропущено 3, что указывает на надeжную защиту, но не самый яркий стиль игры в нападении.
Последние матчи «Хайденхайма»:
- «Хартс» 0:2 «Хайденхайм» (Лига Конференций)
- «Хольштайн Киль» 1:0 «Хайденхайм»
- «Герта» 2:1 «Хайденхайм» (Кубок)
- «Хайденхайм» 0:0 «Хоффенхайм»
- «Пафос» 0:1 «Хайденхайм» (Лига Конференций)
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» идет на 14-м месте с 9 очками после 9 туров. Команда также показывает нестабильные результаты и не выигрывает в трех последних матчах в чемпионате, включая ничью с «Аугсбургом» (1:1). Йонас Винд, лучший бомбардир «Вольфсбурга» с 4 голами, активно поддерживает атакующие усилия команды. В последних пяти играх «Вольфсбург» забил 7 голов и пропустил 6, что указывает на склонность к открытой игре с высокими рисками.
Последние матчи «Вольфсбурга»:
- «Вольфсбург» 1:1 «Аугсбург»
- «Вольфсбург» 1:0 «Боруссия Д» (Кубок)
- «Санкт-Паули» 0:0 «Вольфсбург»
- «Вольфсбург» 2:4 «Вердер»
- «Бохум» 1:3 «Вольфсбург»
Личные встречи
«Вольфсбург» имеет хорошую статистику в последних встречах с «Хайденхаймом»: команда не проигрывает в пяти последних матчах против этого соперника. При этом «Вольфсбург» стабильно забивает в этих матчах, что повышает вероятность очередного результативного противостояния.
Последние встречи:
- «Хайденхайм» 1:1 «Вольфсбург»
- «Вольфсбург» 2:0 «Хайденхайм»
- «Хайденхайм» 0:1 «Вольфсбург» (Кубок)
Статистика
«Хайденхайм»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Без побед: 4 матча подряд
«Вольфсбург»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия без побед: 3 матча
Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Вольфсбург»
Учитывая текущие показатели команд и их стиль игры, матч обещает быть напряженным. «Вольфсбург» выглядит более результативной командой и имеет шансы на минимальную победу за счет стабильной атаки и уверенной статистики в личных встречах. Однако «Хайденхайм», играя дома, также постарается навязать свой ритм игры.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 2.45
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Вольфсбурга» за коэффициент 2.45.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Вольфсбурга» за 7.50.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!