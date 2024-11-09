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    • «Тюмень» – «Черноморец»: прогноз на матч 18 тура Первой лиги, 10 ноября

    «Тюмень» – «Черноморец»: прогноз на матч 18 тура Первой лиги, 10 ноября

    В воскресенье, 10 ноября, в 18-м туре Первой лиги сыграют «Тюмень» и «Черноморец». Матч пройдет в Тюмени, начало – в 17:00 (мск).

    «Тюмень»

    Команда Игоря Меньщикова набрала 9 очков и занимает последнее место. «Тюмень» добыла 2 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 12 поражений, разница мячей – 13:28.

    Последние результаты «Тюмени»:

    • 03.11.24 «Чайка» – «Тюмень» – 3:0 Первая лига;
    • 29.10.24 «Тюмень» – «Амкар» – 3:0 Кубок России;
    • 26.10.24 «Тюмень»«Енисей» – 4:1 Первая лига.

    «Черноморец»

    «Черноморец» набрал 24 очка и занимает 7-е место. Подопечные Олега Василенко добыли 7 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 22:24.

    Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:

    • 03.11.24 «Черноморец» – «Шинник» – 0:1;
    • 26.10.24 СКА Хабаровск – «Черноморец» – 6:1;
    • 19.10.24 «Черноморец» – «Нефтехимик» – 0:0.

    Очные встречи

    • 18.08.24 «Черноморец» – «Тюмень» – 2:1 Первая лига;
    • 24.04.24 «Тюмень» – «Черноморец» – 1:1 Первая лига;
    • 22.10.23 «Черноморец» – «Тюмень» – 0:1 Первая лига;
    • 05.02.20 «Черноморец» – «Тюмень» – 2:3 Товарищеская игра.

    Прогноз на матч «Тюмень» – «Черноморец»

    «Тюмень» уверенно провела 2 последних домашних матчах (в чемпионате и Кубке), а «Черноморец» сбавил обороты. Прогноз – 1Х с коэффициентом 1.62.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 10:18
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