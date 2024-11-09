В воскресенье, 10 ноября, в 18-м туре Первой лиги сыграют «Тюмень» и «Черноморец». Матч пройдет в Тюмени, начало – в 17:00 (мск).

«Тюмень»

Команда Игоря Меньщикова набрала 9 очков и занимает последнее место. «Тюмень» добыла 2 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 12 поражений, разница мячей – 13:28.

Последние результаты «Тюмени»:

«Черноморец»

«Черноморец» набрал 24 очка и занимает 7-е место. Подопечные Олега Василенко добыли 7 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 22:24.

Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:

Очные встречи

18.08.24 «Черноморец» – «Тюмень» – 2:1 Первая лига;

24.04.24 «Тюмень» – «Черноморец» – 1:1 Первая лига;

22.10.23 «Черноморец» – «Тюмень» – 0:1 Первая лига;

05.02.20 «Черноморец» – «Тюмень» – 2:3 Товарищеская игра.

Прогноз на матч «Тюмень» – «Черноморец»

«Тюмень» уверенно провела 2 последних домашних матчах (в чемпионате и Кубке), а «Черноморец» сбавил обороты. Прогноз – 1Х с коэффициентом 1.62.

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