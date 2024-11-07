8 ноября на стадионе «Кампо де Вальекас» «Райо Вальекано» примет «Лас-Пальмас» в рамках 13-го тура Ла Лиги. Обе команды стремятся укрепить свои позиции в турнирной таблице, и матч обещает быть интересным и напряженным.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» занимает 9-е место с 16 очками и демонстрирует уверенную игру дома. В последних матчах «Райо» радует болельщиков своей результативностью и стабильной защитой. Команда забила 9 голов и пропустила всего 3 в последних пяти играх, что свидетельствует о сбалансированной игре как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир «Райо», Хорхе де Фрутос, забил 3 мяча в этом сезоне, и его эффективность может сыграть решающую роль.
Последние матчи «Райо Вальекано»:
- «Райо Вальекано» 5:0 «Вильямуриэль» (Кубок)
- «Райо Вальекано» 1:0 «Алавес»
- «Мальорка» 1:0 «Райо Вальекано»
- «Вальядолид» 1:2 «Райо Вальекано»
- «Райо Вальекано» 1:1 «Леганес»
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» занимает 18-е место с 9 очками и находится в зоне риска, что подталкивает команду к необходимости набрать очки. В последних матчах команда демонстрирует разнообразие в атаке, забивая 11 голов за 5 игр, но нестабильность обороны остается слабым звеном, что приводит к регулярным пропускам. Лучший бомбардир, Альберто Молейро, уже забил 4 мяча в этом сезоне и остается ключевым игроком атаки.
Последние матчи «Лас-Пальмас»:
- «Атлетико» 2:0 «Лас-Пальмас»
- «Онтиньена» 0:7 «Лас-Пальмас» (Кубок)
- «Лас-Пальмас» 1:0 «Жирона»
- «Валенсия» 2:3 «Лас-Пальмас»
- «Лас-Пальмас» 0:1 «Сельта»
Личные встречи
История встреч показывает, что «Райо Вальекано» традиционно успешнее играет против «Лас-Пальмас». Команда не проигрывала этому сопернику в 9 из последних 11 матчей, а также регулярно забивает ему. В последнем их поединке «Лас-Пальмас» все же одержал победу на выезде, но общий баланс говорит в пользу «Райо».
Последние встречи:
- «Райо Вальекано» 0:2 «Лас-Пальмас»
- «Лас-Пальмас» 0:1 «Райо Вальекано»
- «Лас-Пальмас» 1:1 «Райо Вальекано»
Статистика
«Райо Вальекано»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Уверенная игра в обороне с доминирующей атакой дома
«Лас-Пальмас»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Часто забивает, но пропускает даже от команд из нижней части таблицы
Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Лас-Пальмас»
Игра ожидается с упором на атакующие действия обеих команд. Учитывая надежную защиту «Райо» и высокую результативность «Лас-Пальмас», вероятен обмен голами. Однако «Райо Вальекано», играя дома, выглядит более уверенно и способен на минимальную победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Райо Вальекано» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа «Райо Вальекано».
Рекомендация: 2:1 в пользу «Райо Вальекано» за коэффициент 8.50.
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