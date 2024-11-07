8 ноября на стадионе «Кампо де Вальекас» «Райо Вальекано» примет «Лас-Пальмас» в рамках 13-го тура Ла Лиги. Обе команды стремятся укрепить свои позиции в турнирной таблице, и матч обещает быть интересным и напряженным.

«Райо Вальекано» занимает 9-е место с 16 очками и демонстрирует уверенную игру дома. В последних матчах «Райо» радует болельщиков своей результативностью и стабильной защитой. Команда забила 9 голов и пропустила всего 3 в последних пяти играх, что свидетельствует о сбалансированной игре как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир «Райо», Хорхе де Фрутос, забил 3 мяча в этом сезоне, и его эффективность может сыграть решающую роль.

Последние матчи «Райо Вальекано»:

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» занимает 18-е место с 9 очками и находится в зоне риска, что подталкивает команду к необходимости набрать очки. В последних матчах команда демонстрирует разнообразие в атаке, забивая 11 голов за 5 игр, но нестабильность обороны остается слабым звеном, что приводит к регулярным пропускам. Лучший бомбардир, Альберто Молейро, уже забил 4 мяча в этом сезоне и остается ключевым игроком атаки.

Последние матчи «Лас-Пальмас»:

Личные встречи

История встреч показывает, что «Райо Вальекано» традиционно успешнее играет против «Лас-Пальмас». Команда не проигрывала этому сопернику в 9 из последних 11 матчей, а также регулярно забивает ему. В последнем их поединке «Лас-Пальмас» все же одержал победу на выезде, но общий баланс говорит в пользу «Райо».

Последние встречи:

Статистика

«Райо Вальекано»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Уверенная игра в обороне с доминирующей атакой дома

«Лас-Пальмас»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Часто забивает, но пропускает даже от команд из нижней части таблицы

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Лас-Пальмас»

Игра ожидается с упором на атакующие действия обеих команд. Учитывая надежную защиту «Райо» и высокую результативность «Лас-Пальмас», вероятен обмен голами. Однако «Райо Вальекано», играя дома, выглядит более уверенно и способен на минимальную победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Райо Вальекано» – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа «Райо Вальекано».

Рекомендация: 2:1 в пользу «Райо Вальекано» за коэффициент 8.50.

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